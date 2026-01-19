Відео
Головна Фінанси Морози вдарили по енергетиці ЄС — газ у Європі стрімко дорожчає

Морози вдарили по енергетиці ЄС — газ у Європі стрімко дорожчає

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 10:29
Ціни на газ у Європі зросли до рекордного рівня через морози та брак запасів
Вентилі на газопроводі. Фото: Freepik

Європа спостерігає прискорений відбір газу зі своїх газосховищ. В результаті цього європейські запаси газу заповнені менш ніж на 52%. 

За кілька днів газ подорожчав майже на третину, і це лише середина зими, пише The Wall Street Journal.

Читайте також:

Різкий стрибок цін на газ

За минувший тиждень на європейських біржах відбувся справжній ціновий ривок. Ф’ючерси на газ на нідерландському хабі TTF додали понад 10% за день і сягнули рівня близько 36 євро за мегават-годину.

Загалом за тиждень газ у Європі подорожчав більш ніж на тридцять відсотків. Аналітики пояснюють, що холодна погода наклалася на спекулятивні фактори. Трейдери масово закривали позиції, ще більше розгойдавши ринок.

При цьому експерти припускають, що європейські ціни на природний газ продовжать зростання і цього тижня — на тлі очікувань чергового похолодання наприкінці місяця, що збільшить попит на опалення.

Запасів газу в Європі не вистачає

Окремим приводом для занепокоєння для європейців став стан газових запасів. Європейські підземні сховища вже заповнені менш ніж наполовину, при тому що зазвичай у цей період рівень запасів тримався близько двох третин.

Наразі на ринку зростають побоювання, що до кінця опалювального сезону може виникнути дефіцит.

Європа змагається за газ з Азією

Крім того, аномальні морози спостеригаються зараз не лише в Європі, а й у країнах Азії, які так само активно закуповують зріджений природний газ.

Тому зараз європейським країнам доводиться платити більше, щоб перехопити партії пального, що ще більше підштовхує ціни вгору.

Як ми повідомляли раніше, деяким громадянам в Україні потрібно до кінця січня змінити газопостачальну компанію. Це сталося через те, що на ринку поменшало гравців. 

Також дізнайтеся про тариф на газ з 1 лютого — хто з українців заплатить більше. 

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
