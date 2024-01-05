Монобанк ограничил оплату своими картами — что известно

Мобильное приложение Моно. Фото: Monobank

Украинский виртуальный банк "Monobank" ввел ограничения на оплату своими платежными картами. Речь идет о возможности оплаты в казино "Космолот".

Об этом рассказал соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

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Ограничение на оплату картами в Monobank

Он отметил, что банк нашел факт недобросовестного использования собственного бренда казино "Космолот". В связи с этим решил ввести соответствующее наказание. Теперь заблокирована оплата картами Monobank.

"В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Monobank в казино "Космолот". Нашим брендом так пользоваться нельзя", — сообщил соучредитель банка.

Гороховский показал, как казино "Космолот" использовало в собственной рекламе дизайн и название, которые очень похожи на логотип Monobank.

Источник: Telegram Олега Гороховского

Также выставил условие восстановления возможности оплаты картами. Это может произойти в случае перечисления на нужды Вооруженных сил Украины 10 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, количество людей, вносящих пожертвования на ВСУ, за 2023 год увеличилось почти вдвое. А общая сумма донатов в этом году втрое больше, чем в прошлом.

Также мы писали, что в Монобанке рассказали о том, что за последние 10 дней от мошеннических схем пострадали 83 человека на сумму 1,6 миллиона гривен.