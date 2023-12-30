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Monobank підрахував, скільки українці задонатили на ЗСУ у 2023 році

30 грудня 2023 16:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як донатили на ЗСУ у 2023 році — статистика monobank
Гроші в руках. Фото: Новини.Live
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кількість людей, які вносять пожертви на ЗСУ, за 2023 рік збільшилася майже вдвічі. А загальна сума донатів цього року втричі більша, ніж торік.

Про це йдеться в статистиці цифрового банку monobank.

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Як донатили українці у 2023 році

Ще у 2022 році загалом налічували 3 мільйони донорів, цьогоріч їхня кількість зросла до 5,7 мільйона. Значно збільшилася й загальна сума донатів — з 8,5 мільярда гривень того року до 27,4 мільярда гривень, а середня пожертва зросла майже на 100 гривень — з 258 гривень у 2022 році до 349 гривень цьогоріч.

За статистикою різке збільшення донатів припало на періоди блекаутів та підриву Каховської ГЕС.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24.

Також ми писали про те, що музикант Святослав Вакарчук на своїх сольних концертах зібрав чималу суму на потреби "Азову". Результатом виступів лідера "Океану Ельзи" у Києві стали 3,6 млн гривень, які будуть перераховані на забезпечення бригади необхідним устаткуванням.

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