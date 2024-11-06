Ипотека єОселя в Украине — первый взнос для молодежи снизили

Ключи от квартиры. Фото: freepik

Программа "єОселя" становится более доступной для молодежи. Украинцы до 26 лет теперь могут получить ипотеку с пониженным первоначальным взносом от 10% от стоимости жилья вместо предыдущих 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Подробнее о программе

"Программа єОселя — одна из ключевых составляющих политики "Сделано в Украине" становится еще более доступной для граждан. Теперь молодые украинцы смогут присоединиться к программе, уплатив вдвое ниже первый взнос — от 10% от стоимости жилья", — отметила Первая вице-премьер- министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что до сегодняшнего дня молодежь составляла лишь 9% от общего количества участников программы, и молодым украинцам было выдано всего 1 115 кредитов. Ожидается, что доля молодых участников будет расти, что станет дополнительным стимулом для молодежи оставаться в Украине. Расширение программы окажет положительное влияние на строительную отрасль и смежные секторы, а также на экономику страны в целом.

Как получить ипотеку через Дію

Оформить ипотеку по программе "єОселя" можно через приложение "Дія". Для этого следует:

В приложении "Дія" перейдите в раздел "Сервисы" и выберите "єОселя".

Заполнить заявление и избрать уполномоченный банк.

Подписать необходимые документы с помощью "Дія. Підпис".

После получения ответа от банка в приложении "Дія" можно приступить к оформлению ипотеки.

Напомним, в Украине лишь несколько сот ВПЛ смогли воспользоваться государственной программой "єОселя". Народный депутат Елена Шуляк заявила, что людям просто не хватает средств на первый взнос.

Мы также писали, что изменения, внесенные украинским правительством в программу доступного кредитования жилья "єОселя", будут способствовать расширению возможностей для переселенцев в доступе к вторичному рынку недвижимости. По словам экспертов, это может привести к повышению цен на квартиры на 5-7%.