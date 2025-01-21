"Киевстар", Vodafone и lifecell могут изменить статус – что известно об инициативе

Магазин Vodafone. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Парламентарии предлагают отнести поставщиков услуг мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell к критической инфраструктуре. Основной причиной депутаты указывают масштабный сбой, который произошел у "Киевстара" в конце 2023 года, что привело к исчезновению связи у 24 миллионов абонентов.

Авторами поданного в Верховную Раду соответствующего документа №12420, в частности являются представители "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Александр Федиенко. Также среди разработчиков законопроекта указан внефракционный депутат Николай Тищенко.

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Причина подачи законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту депутаты напоминают, что 12 декабря 2023 года в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой – по всей стране у 24 миллионов абонентов компании исчезли мобильная связь и Интернет. Все это привело к серьезным инфраструктурным проблемам по всей Украине, сказано в документе.

Кроме того, там напоминается, что пользователи услуг мобильного оператора не могли присоединиться к сетям других операторов в рамках внутриукраинского роуминга.

Чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем, депутаты и предлагают внести соответствующие изменения в статью 8 Закона "О критической инфраструктуре". Как указывают авторы, принятие законопроекта обусловлено необходимостью осуществления обеспечения бесперебойной мобильной связью населения и государственных органов Украины.

Что именно предлагают депутаты

Данным законопроектом предлагается определить поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, мобильных операторов не просто критической инфраструктурой. В частности предлагается определить сразу высшую категорию критичности для поставщиков мобильных услуг.

"Принятие законопроекта ... обусловлено необходимостью осуществления обеспечения бесперебойной мобильной связи населения и государственных органов Украины, определения поставщиков мобильной связи критической инфраструктурой национального уровня высшей категории критичности – І категория критичности", – сказано в пояснительной записке.

Стоит отметить, что один из соавторов документа, Александр Федиенко, также возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Как сообщалось, недавно "Киевстар" обвинили в передаче номера телефона посторонним лицам – клиентам начали приходить рекламные SMS. Но в компании подчеркнули, что "Киевстар" не передает мобильные номера сторонним лицам. А реклама приходит от партнеров оператора в рамках предложения таргетированной SMS-рассылки.

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