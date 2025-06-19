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Главная Финансы Мобильный роуминг с ЕС — что скоро изменится для украинцев

Мобильный роуминг с ЕС — что скоро изменится для украинцев

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 17:32
Цена на мобильную связь в Европе для украинцев — что и когда должно измениться
Девушка с мобильным телефоном в руках. Фото: УНИАН
Ключові моменти Бесплатный роуминг в ЕС — что известно О чем еще стоит знать

Европейская комиссия (ЕК) предлагает с 2026 года присоединить Украину к зоне роуминга Европейского Союза (ЕС). Когда это произойдет, украинцы не будут тратить дополнительные средства на мобильную связь и интернет в Европе.

Как сообщили на сайте Еврокомиссии, Украина станет частью политики "Роуминг как дома" (Roam like at home), если соответствующее решение поддержит Совет ЕС.

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Бесплатный роуминг в ЕС — что известно

Для украинцев, когда они будут приезжать в ЕС, должны отменить все дополнительные сборы за роуминг. Аналогично мобильной связью в Украине будут пользоваться иностранцы. То есть, будут оплачиваться по внутренним тарифам все мобильные услуги:

  • звонки;
  • SMS-сообщения;
  • сотовые данные.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, бесплатный роуминг для украинцев должен появиться на территории 27 стран Евросоюза.

"Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства", — сообщил глава правительства.

О чем еще стоит знать

Напомним, что с началом полномасштабной войны между Украиной и РФ европейские операторы обеспечивают украинцев временными льготными условиями для пользования связью: люди за нее или не платят, или платят по низким тарифам.

А в 2023 году европейские операторы договорились, что будут сотрудничать с украинскими коллегами на коммерческих условиях. С тех пор бесплатный роуминг для украинцев в ЕС немного урезали.

Ранее сообщалось, что Киевстар с 25 июня отключит часть своих тарифов. При этом оператор пообещал абонентам обновить тарифные планы.

Тем временем в Украине все чаще обсуждают вопрос отключения мобильной связи во время воздушных тревог. Нардеп объяснил, поможет ли это решение в борьбе с российскими дронами.

деньги связь роуминг ЕС мобильный оператор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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