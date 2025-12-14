Видео
Главная Финансы Роуминг для беженцев в Германии — к каким изменениям готовиться

Роуминг для беженцев в Германии — к каким изменениям готовиться

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 13:00
Роуминг для абонентов из Украины в Германии — какие изменения готовит Vodafone
Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мобильная связь в роуминге для украинцев в Германии станет бесплатной с 16 декабря 2025 года. Это означает, что беженцы не будут тратить лишние средства, если будут пользоваться услугами одного из украинских мобильных операторов.

Как пишет Finanzen, о предстоящих изменениях уже объявил мобильный оператор Vodafone.

Роуминг в Германии

Роуминг в Германии

Известно, что абоненты из Украины, которые путешествуют в Германию или живут в стране и пользуются услугами Vodafone на контрактной основе, не будут платить дополнительно за пользование интернетом или мобильной связью

И наоборот: немцы в Украине, у которых есть тарифный план Vodafone на контракте, тоже будут пользоваться своими смартфонами без ограничений и дополнительных расходов. Deutsche Telekom и O2 запустят услугу 1 января 2026 года.

Также ожидается, что когда Европейский Союз откажется от дополнительных сборов за мобильный роуминг, тогда еще больше украинцев не будут платить за эту услугу.

О чем еще стоит знать

Напомним, услуга "Роуминг как дома" от Киевстар распространится на Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Кипр с 18 декабря 2025 года. На территории государств "Роуминга как дома" будут расходоваться объемы тарифных гигабайтов, а в других странах — базовые тарифы роуминга. В то же время на приложения "Мой Киевстар" и Helsi тарификация в дальнейшем не будет распространяться.

Ранее стало известно, что роуминг больше недоступен для некоторых тарифов мобильного оператора lifecell. Абонентам предложат другой пакет услуг, однако определиться с выбором нужно до 14 декабря включительно. Также мы рассказывали, как абонентам Киевстара экономить на мобильной связи.

беженцы Vodafone мобильный интернет роуминг мобильный телефон
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
