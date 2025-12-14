Відео
Головна Фінанси Роумінг для біженців у Німеччині — до яких змін готуватися

Роумінг для біженців у Німеччині — до яких змін готуватися

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:00
Роумінг для абонентів з України в Німеччині — які зміни готує Vodafon
Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Мобільний зв'язок у роумінгу для українців у Німеччині стане безкоштовним з 16 грудня 2025 році. Це означає, що біженці не витрачатимуть зайві кошти, якщо користуватимуться послугами наразі одного із українських мобільних операторів. 

Як пише Finanzen, про майбутні зміни вже оголосив мобільний оператор Vodafone.

Роумінг у Німеччині

Відомо, що абоненти з України, які подорожують до Німеччини чи живуть в країні та користуються послугами Vodafone на контрактній основі, не платитимуть додатково за користування інтернетом чи мобільним зв'язком

І навпаки: німці в Україні, які мають контракт Vodafone, теж користуватимуться своїми смартфонами без обмежень та додаткових витрат. Deutsche Telekom та O2 запустять послугу 1 січня 2026 року.

Також очікується, що коли Європейський Союз відмовиться від додаткових зборів за мобільний роумінг, тоді ще більше українців не платитимуть за цю послугу.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, послуга "Роумінг як вдома" від Київстар пошириться на Ісландію, Норвегію, Ліхтенштейн та Кіпр з 18 грудня 2025 року.  На території держав "Роумінгу як вдома" будуть витрачатися обсяги тарифних гігабайтів, а в інших країнах — базові тарифи роумінгу. Водночас на додатки "Мій Київстар" і Helsi тарифікація надалі не поширюватиметься.

Раніше стало відомо, що роумінг більше недоступний для деяких тарифів мобільного оператора lifecell. Абонентам запропонують інший пакет послуг, однак визначитись із вибором потрібно до 14 грудня включно. Також ми розповідали, як абонентам Київстару економити на мобільному зв'язку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
