Что изменится в Украине и для украинцев с 1 ноября 2024 года

Военный с документами. Фото: thepage.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ноябрь уже на подходе. Последний месяц осени принесет ряд изменений. Это коснется коммунальных тарифов и пенсий. Также ожидаются изменения в социальных выплатах и субсидиях. Кроме того, в ноябре произойдут изменения в порядке мобилизации, а также правила пересечения границы.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 30 октября.

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Тарифы на коммунальные услуги в ноябре

Для большинства украинцев в ноябре не произойдет существенных изменений в начислении платы за газ, воду или электроэнергию. Однако последний месяц осени все же принесет некоторые изменения в коммунальные тарифы для отдельных категорий потребителей.

Тарифы на электроэнергию в Украине в ноябре

В ноябре не произойдет изменений в начислении платы за потребленную электроэнергию. Действующий тариф на электроэнергию для домашних потребителей действует с 1 июня 2024 года и составляет 4,32 грн за кВт-ч. При наличии двухзонного счетчика ночная ставка будет равна 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года.

Также с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрических систем отопления смогут воспользоваться льготным тарифом, который будет составлять 2,64 грн за кВт-ч при условии, что месячное потребление не превысит 2000 кВт-ч.

Ожидается, что тарифы на электроэнергию не будут повышены раньше 2025 года. Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025 году произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Основные факторы роста цен связаны с проблемами энергетического сектора и дефицитом государственного бюджета.

Тарифы на газ в Украине в ноябре

В ноябре, как и в октябре, на рынке газа для населения работают 9 поставщиков. Пять из них предлагают как фиксированный годовой тариф, так и месячную переменную цену. Остальные четыре компании предлагают только годовой тариф.

Стоимость кубометра газа в рамках годовых тарифов в ноябре варьируется от 7,79 до 9,99 грн. в зависимости от поставщика. Месячные цены колеблются от 8,46 до 19,6 грн. за кубометр.

Однако подавляющее большинство украинских домохозяйств (98% или более 12 миллионов) получают газ от компании "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой цене — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать для всех клиентов компании, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Цена на газ в ноябре 2024 года

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП"

Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2024 г. по 30 апреля 2025 года, цена газа не меняется в течение года): 7,799 грн

Коммерческое предложение (действует в ноябре 2024 года, цена газа может меняться ежемесячно): 9,977 грн

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ"

Базовое годовое предложение: 7,96 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ"

Базовое годовое предложение: 7,96 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД"

Базовое годовое предложение: 7,98 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ"

Базовое годовое предложение: 7,99 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ"

Базовое годовое предложение: 8,20 грн

Коммерческое предложение: 19,60 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)

Базовое годовое предложение: 8,46 грн

Коммерческое предложение: 8,46 грн

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)

Базовое годовое предложение: 8,46 грн

Коммерческое предложение: 8,46 грн

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светгаз"

Базовое годовое предложение: 9,99 грн

Коммерческое предложение: 16,99 грн

Тарифы на водоснабжение в Украине в ноябре

С 1 ноября тарифы на воду для жителей крупных городов должны сохраниться на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.

Однако в небольших населенных пунктах местные власти иногда повышают тарифы на воду без согласования с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

К примеру, коммунальное предприятие "Горводоканал" в Болградской общине Одесской области объявило о запланированном повышении тарифов с 1 ноября 2024 года. Согласно новым расценкам, стоимость централизованного водоснабжения увеличится с 31,09 грн до 36,04 грн за кубометр (с НДС), а тариф на водоотвод — с 32,72 грн до 34,18 грн (с НДС).

Субсидии и социальная помощь в октябре

Выплаты ВПЛ

В августе 2024 года для значительной части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уязвимых категорий истек срок выплаты пособия на проживание. Эти люди получали поддержку не менее года, а многие в течение полутора или двух лет.

Чтобы продолжить помощь находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, правительство продлило выплаты еще на шесть месяцев — до февраля 2025 года. В ноябре для самых уязвимых категорий переселенцев средства будут автоматически зачислены без необходимости подавать дополнительные заявления:

пенсионерам, пенсия которых не превышает 9444 грн.;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет и тяжело больным;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер пособия составляет 3000 грн для людей с инвалидностью и детей, 2000 грн для других лиц. Выплаты производятся 15 и 28 числа каждого месяца.

Кроме того, другие категории ВПЛ также могут претендовать на помощь от государства, если отвечают следующим критериям:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий, а также в безопасных регионах, где дети не могут учиться очно;

семьи, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

дети в возрасте до 14 лет, прибывшие без родителей, на основании заявления родственников;

беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности.

Эти категории могут в ноябре подать заявление на назначение или продление выплат.

Пенсии в ноябре

В ноябре отдельные категории пенсионеров получат повышенные надбавки. Это касается тех, кто достигнет возрастных рубежей 70, 75 или 80 лет.

Для получения надбавки общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 грн (средняя зарплата для расчета пенсий за 2020 год).

Размер надбавок по возрасту на сегодняшний день следующий:

70-74 года — 300 грн дополнительно;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Пенсионеры, которые в ноябре достигнут соответствующего возраста, автоматически получат увеличенную прибавку. Дополнительные обращения в Пенсионный фонд Украины для начисления возрастной доплаты не требуются.

Мобилизация в ноябре

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. При этом с ноября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступна функция получения отсрочки от мобилизации. Через это приложение можно будет продолжить отсрочку.

В "Резерв+" планируют добавить возможность оформления отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. Эта новая функция упростит процесс для студентов, обучающихся за границей.

Новые ограничения скорости на дорогах в ноябре

С 1 ноября 2024 года во всех городах Украины изменяются правила ограничения скорости. Максимально допустимая скорость на дорогах составит 50 км/ч. При этом сами правила дорожного движения остаются неизменными — вступают в силу нормы "зимнего периода", когда уровень опасности для участников движения повышается.

В связи с этим на отдельных участках дорог, где раньше была разрешена скорость до 80 км/ч, установят новые знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч.

Новые правила пересечения границы ЕС с ноября

С 10 ноября 2024 года в странах ЕС вступают в силу новые правила пересечения границы. На границах заработает новая IT-система — EES (Entry/Exit System).

Система будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев, прибывающих в Шенгенскую зону, включая граждан стран, не входящих в ЕС, таких, как Украина, независимо от того, используют ли они визу или безвизовый режим.

Важно отметить, что безвиз для украинцев остается в силе, и никаких дополнительных налогов или сборов не вводится. Нововведения касаются только процедур проверки документов.

После запуска EES вместо штампов в паспорте будет применяться сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев) будут сниматься при первом въезде однократно и сохраняться в системе в течение трех лет. Повторно их давать не нужно.

При последующих пересечениях границ достаточно будет просканировать паспорт в терминале самообслуживания, а регистрация пройдет автоматически.

Напомним, эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году. По мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, повышение тарифов является следствием меморандума с Международным валютным фондом, который предусматривает приближение тарифов к рыночным для покрытия расходов предприятий.

Также мы писали, что жителям Винницкой и Днепропетровской областей дадут средства на аренду жилья. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.