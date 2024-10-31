Що зміниться в Україні та для українців з 1 листопада 2024 року

Військовий з документами. Фото: thepage.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Листопад вже на підході. Останній місяць осені принесе із собою низку змін. Це торкнеться комунальних тарифів та пенсій. Також очікуються зміни у та соціальних виплатах та субсидіях. Крім того, у листопаді відбудуться зміни у порядку мобілізації, а також правилах перетину кордону.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 30 жовтня.

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Тарифи на комунальні послуги у листопаді

Для більшості українців у листопаді не відбудеться значних змін у нарахуванні плати за газ, воду чи електроенергію. Однак останній місяць осені все ж таки принесе деякі зміни до комунальних тарифів для окремих категорій споживачів.

Тарифи на електроенергію в Україні у листопаді

У листопаді не відбудеться змін у нарахуванні плати за спожиту електроенергію. Чинний тариф на електроенергію для домашніх споживачів діє з 1 червня 2024 року та становить 4,32 грн за кВт-год. За наявності двозонного лічильника нічна ставка дорівнюватиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Також з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних систем опалення зможуть скористатися пільговим тарифом, який становитиме 2,64 грн за кВт-год за умови, що місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год.

Очікується, що тарифи на електроенергію не буде підвищено раніше 2025 року. Національний банк України прогнозує, що у 2025 році відбудеться збільшення тарифів на комунальні послуги. Основні фактори зростання цін пов'язані з проблемами в енергетичному секторі та дефіцитом державного бюджету.

Тарифи на газ в Україні у листопаді

У листопаді, як і у жовтні, на ринку газу для населення працюють 9 постачальників. П'ять із них пропонують як річний фіксований тариф, так і місячну змінну ціну. Інші чотири компанії пропонують лише річний тариф.

Вартість кубометра газу в рамках річних тарифів у листопаді варіюється від 7,79 до 9,99 грн залежно від постачальника. Місячні ціни коливаються від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Проте переважна більшість українських домогосподарств (98%, або понад 12 мільйонів) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" за фіксованою річною ціною — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме для всіх клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціна на газ у листопаді 2024 року

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП"

Базова річна пропозиція (діє з 1 травня 2024 р. до 30 квітня 2025 р., ціна газу не змінюється протягом року): 7,799 грн

Комерційна пропозиція (діє у листопаді 2024 року, ціна газу може змінюватись щомісяця): 9,977 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

Базова річна пропозиція: 7,96 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ"

Базова річна пропозиція: 7,96 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"

Базова річна пропозиція: 7,98 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ"

Базова річна пропозиція: 7,99 грн

Комерційна пропозиція: -

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"

Базова річна пропозиція: 8,20 грн

Комерційна пропозиція: 19,60 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

Базова річна пропозиція: 8,46 грн

Комерційна пропозиція: 8,46 грн

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

Базова річна пропозиція: 8,46 грн

Комерційна пропозиція: 8,46 грн

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз"

Базова річна пропозиція: 9,99 грн

Комерційна пропозиція: 16,99 грн

Тарифи на водопостачання в Україні у листопаді

З 1 листопада тарифи на воду для мешканців великих міст мають зберегтися на рівні, встановленому на 24 лютого 2022 року.

Однак у невеликих населених пунктах місцева влада іноді підвищує тарифи на воду без погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Наприклад, комунальне підприємство "Міськводоканал" у Болградській громаді Одеської області оголосило про заплановане підвищення тарифів з 1 листопада 2024 року. Відповідно до нових розцінок вартість централізованого водопостачання збільшиться з 31,09 грн до 36,04 грн за кубометр (з ПДВ), а тариф на водовідведення — з 32,72 грн до 34,18 грн (з ПДВ).

Субсидії та соціальна допомога у жовтні

Виплати ВПО

У серпні 2024 року для значної частини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) уразливих категорій закінчився термін виплати допомоги на проживання. Ці люди отримували підтримку не менше року, а багато хто протягом півтора чи двох років.

Щоб продовжити допомогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, уряд продовжив виплати ще на шість місяців — до лютого 2025 року. У листопаді для найуразливіших категорій переселенців кошти будуть автоматично зараховані без необхідності подавати додаткові заяви:

пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 9444 грн;

людям з інвалідністю І або II групи, дітям з інвалідністю до 18 років та тяжко хворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Розмір допомоги складає 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей та

2000 грн для інших осіб. Виплати здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

Крім того, інші категорії ВПО також можуть претендувати на допомогу від держави, якщо відповідають таким критеріям:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій, а також у безпечних регіонах, де діти не можуть навчатись очно;

сім'ї, де один із членів доглядає людину з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю до 18 років, або важко хворою дитиною;

діти віком до 14 років, які прибули без батьків, на підставі заяви родичів;

вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності.

Ці категорії можуть у листопаді подати заяву на призначення чи продовження виплат.

Пенсії у листопаді

У листопаді окремі категорії пенсіонерів отримають підвищені надбавки. Це стосується тих, хто досягне вікових рубежів 70, 75 чи 80 років.

Для отримання надбавки загальний розмір пенсійних виплат не повинен перевищувати 10 340,35 грн (середня зарплата для розрахунку пенсій за 2020 рік).

Розмір надбавок за віком на сьогодні наступний:

70-74 роки — 300 грн додатково;

75–79 років — 456 грн;

80 років та старше — 570 грн.

Пенсіонери, які у листопаді досягнуть відповідного віку, автоматично отримають збільшену надбавку. Додаткові звернення до Пенсійного фонду України для нарахування вікової доплати не потрібні.

Мобілізація у листопаді

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. При цьому з листопада 2024 року у додатку "Резерв+" стане доступною функція отримання відстрочки від мобілізації. Через цей застосунок можна буде також продовжити відстрочку.

До "Резерву+" планують додати можливість оформлення відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Ця нова функція спростить процес для студентів, які навчаються за кордоном.

Нові обмеження швидкості на дорогах у листопаді

З 1 листопада 2024 року у всіх містах України змінюються правила обмеження швидкості. Максимально допустима швидкість на дорогах становитиме 50 км/год. При цьому самі правила дорожнього руху залишаються незмінними — набирають чинності норми "зимового періоду", коли рівень небезпеки для учасників руху підвищується.

У зв'язку з цим на окремих ділянках доріг, де раніше було дозволено швидкість до 80 км/год, встановлять нові знаки, що обмежують швидкість до 50 км/год.

Нові правила перетину кордону ЄС з листопада

З 10 листопада 2024 року в країнах ЄС набувають чинності нові правила перетину кордону. На кордонах почне працювати нова IT-система — EES (Entry/Exit System).

Система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців, які прибувають до Шенгенської зони, включаючи громадян країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, незалежно від того, використовують вони візу чи безвізовий режим.

Важливо відзначити, що безвіз для українців залишається чинним, і жодних додаткових податків чи зборів не вводиться. Нововведення стосуються лише процедур перевірки документів.

Після запуску системи EES замість штампів у паспорті застосовуватиметься сканування обличчя та відбитків пальців. Біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців) зніматимуться одноразово при першому в'їзді та зберігатимуться в системі протягом трьох років. Повторно їх надавати не потрібно.

При наступних перетинах кордону достатньо просканувати паспорт у терміналі самообслуговування, а реєстрація відбудеться автоматично.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка підвищення тарифів є наслідком меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який передбачає наближення тарифів до ринкових для покриття витрат підприємств.

Також ми писали, що жителям Вінницької та Дніпропетровської областей дадуть кошти на оренду житла. Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть протягом шести місяців.