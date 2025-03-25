Новые таможенные правила — почему можно получить штраф в 2025 году

Работники таможни фасуют товары. Фото: УНИАН

В Украине с 2025 года появятся обновленные штрафы для граждан, если они в таможенных декларациях будут указывать несоответствующую информацию о своих международных почтовых и экспресс-отправлениях. Таможенники, в частности, внимательнее будут проверять представленные наименования или название, количество товаров.

Соответствующие изменения поддержали депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ), проголосовав за правительственный законопроект №10257 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов административной ответственности за нарушение таможенных правил", сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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Отныне за совершение таких нарушений размер штрафов будет колебаться от 30% до 50% стоимости товаров. Также за таможенниками оставили возможность конфисковать товары.

"Принцип индивидуализации юридической ответственности в процедуре привлечения лица к административной ответственности должен проявляться не только в привлечении к ответственности лица, виновного в совершении правонарушения, но и в назначении ему вида и размера наказания с обязательным учетом характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики этого лица, возможности возмещения причиненного вреда, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в Украине отказались от практики конфисковывать транспортное средство, которое использовали во время нарушения таможенных правил. Теперь решение о конфискации транспорта может принять суд.

Кроме того, как отметил в своем Telegram-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, парламент освободил от ответственности волонтеров и других лиц, которые до 1 апреля 2024 года передавали для нужд ВСУ и других военных формирований автомобили, ввозя их на территорию Украины транзитом или временно. Это касается и гуманитарной помощи, но передачу нужно подтвердить документально.

Ранее мы объясняли, сколько продуктов питания и на какую сумму могут ввозить украинцы из-за границы. Кроме того, ввозимые продукты нужно задекларировать.

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