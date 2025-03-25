Нові митні правила — чому можна отримати штраф у 2025 році

Працівники митниці фасують товари. Фото: УНІАН

В Україні з 2025 року з'являться оновлені штрафи для громадян, якщо вони у митних деклараціях вказуватимуть невідповідну інформацію про свої міжнародні поштові та експрес-відправлення. Митники, зокрема, уважніше перевірятимуть подані найменування або назву, кількість товарів.

Відповідні зміни підтримали депутати Верховної Ради України (ВРУ), проголосувавши за урядовий законопроєкт №10257 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил", повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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Відтепер за вчинення таких порушень розмір штрафів коливатиметься від 30% до 50% вартості товарів. Також за митниками залишили можливість конфіскувати товари.

"Принцип індивідуалізації юридичної відповідальності у процедурі притягнення особи до адміністративної відповідальності має виявлятись не лише в притягненні до відповідальності особи, винної у вчиненні правопорушення, а й у призначенні їй виду та розміру покарання з обов’язковим урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики цієї особи, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

При цьому в Україні відмовилися від практики конфісковувати транспортний засіб, який використовували під час порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд.

Крім того, як зауважив у своєму Telegram-каналі очільник Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, парламент звільнив від відповідальності волонтерів та інших осіб, які до 1 квітня 2024 року передавали для потреб ЗСУ та інших військових формувань автомобілі, ввозивши їх на територію України транзитом або тимчасово. Це стосується й гуманітарної допомоги, але передачу потрібно підтвердити документально.

Раніше ми пояснювали, скільки харчових продуктів та на яку суму можуть ввозити українці з-за кордону. Крім того, ввезені продукти потрібно задекларувати.

Також ми писали, які товари не візьмуть для відправки працівники Нової пошти. Компанія має перелік речей і товарів, які категорично заборонено пересилати