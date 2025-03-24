Ввезення в Україну харчових продуктів — які правила у 2025 році

Автомобіль на пункті пропуску. Фото: УНІАН

Українцям, які часто подорожують за кордон та привозять з інших країн, наприклад, харчові продукти, важливо розумітися на митних правилах. Так, на митницю громадяни потрапляють під час кожного перетину кордону, тож натрапити на перевірку — цілком реальна можливість.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила діють для українців, які хочуть перетнути кордон з продуктами харчування для власного споживання у 2025 році.

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Як пояснили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, продукти харчування для власного споживання громадяни ввозять на митну територію країни на підставі відповідної урядової постанови. У документі, наприклад, йдеться про те, що з-за кордону одна людина може привезти продуктів на загальну суму, яка не перевищує 200 євро, у таких обсягах:

в упаковці виробника, з призначенням для роздрібної торгівлі, — у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує два кілограми, кожного найменування на одну особу;

без упаковки — не більше двох кілограмів кожного найменування на одну особу;

без упаковки — неподільний продукт, готовий до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу.

Важливо пам′ятати й про те, що усі продукти під час митного контролю підлягають декларуванню (процес відбувається усно або письмово).

При цьому обов’язковими є заходи контролю епізоотичного стану території країни походження/відправлення харчових продуктів. Ця вимога потрібна, щоби:

запобігти поширенню на територію України збудників інфекційних захворювань, фактором передачі яких можуть бути окремі харчові продути тваринного походження.

Нагадаємо, що у 2025 році на території Євросоюзу запрацює система авторизації подорожей ETIAS. Тож перед тим, як в′їхати в будь-яку країну Євросоюзу, громадяни з 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС, мають отримувати дозвіл.

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