Минимальные выплаты в ВСУ — кому будут платить более 20 тыс. гривен в июне 2025 года

Военные возле автомобилей на полигоне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июне 2025 года украинские военные продолжат получать денежное обеспечение. Минимальные выплаты получат украинцы, которые служат в тылу, то есть не находятся непосредственно на фронте.

Какими будут минимальные выплаты в ВСУ в июне 2025 года

Размер денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины, согласно приказу Министерства обороны №260, зависит от:

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должности военнослужащего;

воинского звания;

квалификации;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Минимальную сумму, которую будут получать в армии рекруты в июне 2025 года — 20 130 гривен. Срочникам будут выплачивать по 6 тыс. гривен, а инструкторам — от 15 до 30 тыс. гривен.

Курсантам военных училищ на 1 и 2 курсах с мая этого года выплаты повысили до уровня минимальной зарплаты — 8 тыс. гривен. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тыс. грн.

Когда военнослужащим начислят деньги

В июне денежное обеспечение военные получат в период с 5 по 15 число. Все зависит от воинских частей и рода войск. Деньги поступают на банковские карточки военных.

Напомним, в Украине изменился принцип выплат семьям военных, погибших во время полномасштабной войны с РФ. Известно, какие нововведения ввели для украинцев. Узнавайте также, кому из военных будут платить 100 тыс. гривен в 2025 году.