Минимальная зарплата в Украине -—какие изменения прогнозирует НБУ на 2026 год

Минимальная зарплата в Украине — что может измениться в 2026 году
Минимальная зарплата в Украине может вырасти на 370 гривен. Произойдет это, вероятно, уже в 2026 году.
Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Национального Банка Украины (НБУ) в апреле 2025 года.
Так, в базовом сценарии Нацбанка есть предположение, что средняя минимальная зарплата будет расти в период с 2026 по 2027 годы:
- с 8 тыс. гривен до 8,3 тыс. гривен в 2026 году;
- с 8,3 тыс. гривен до 8,9 тыс. грн в 2027 году.
По прогнозу Нацбанка, будут меняться также зарплаты в частном секторе, поскольку на рынке труда есть несоответствие между спросом и предложением квалифицированных рабочих, хотя экономическая активность оживляется.
При этом, как свидетельствуют данные регулятора, в первом квартале 2025 года на рынке труда росли как спрос, так и предложение на рабочую силу:
- увеличилось количество вакансий;
- увеличилось количество резюме.
К тому же предприятия все чаще привлекают к работе тех, кто ранее был мало представлен на рынке труда. Речь идет о:
- студентах;
- пенсионерах;
- людях с инвалидностью;
- ветеранах.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, планирует ли правительство менять минимальную зарплату в 2025 году. Глава правительства объяснил, хватит ли для изменений денег.
Тем временем в соседней Польше, куда выехало большое количество украинцев с началом полномасштабной войны, выросли зарплаты. В стране, например, пересмотрели уровень минимальных выплат.
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