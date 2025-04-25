Минимальная зарплата в Украине -—какие изменения прогнозирует НБУ на 2026 год

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата в Украине может вырасти на 370 гривен. Произойдет это, вероятно, уже в 2026 году.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Национального Банка Украины (НБУ) в апреле 2025 года.

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Так, в базовом сценарии Нацбанка есть предположение, что средняя минимальная зарплата будет расти в период с 2026 по 2027 годы:

с 8 тыс. гривен до 8,3 тыс. гривен в 2026 году;

с 8,3 тыс. гривен до 8,9 тыс. грн в 2027 году.

Какой может быть минимальная зарплата в Украине. Скриншот: НБУ

По прогнозу Нацбанка, будут меняться также зарплаты в частном секторе, поскольку на рынке труда есть несоответствие между спросом и предложением квалифицированных рабочих, хотя экономическая активность оживляется.

При этом, как свидетельствуют данные регулятора, в первом квартале 2025 года на рынке труда росли как спрос, так и предложение на рабочую силу:

увеличилось количество вакансий;

увеличилось количество резюме.

К тому же предприятия все чаще привлекают к работе тех, кто ранее был мало представлен на рынке труда. Речь идет о:

студентах;

пенсионерах;

людях с инвалидностью;

ветеранах.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, планирует ли правительство менять минимальную зарплату в 2025 году. Глава правительства объяснил, хватит ли для изменений денег.

Тем временем в соседней Польше, куда выехало большое количество украинцев с началом полномасштабной войны, выросли зарплаты. В стране, например, пересмотрели уровень минимальных выплат.