Зарплата в Украине — какая будет минималка в августе

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 августа минимальная заработная плата в Украине останется на уровне 8 000 грн в месяц. Почасовая оплата также не изменится и составит 48 грн.

Об этом говорится в статье 8 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

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Согласно принятому госбюджету, минимальная заработная плата в 2024 году менялась дважды:

с 1 января — 7 100 грн в месяц и 42,60 грн в час;

с 1 апреля — 8 000 грн в месяц и 48 грн в час.

В целом план повышения минимальной заработной платы имеет долгосрочную перспективу и, по прогнозам Минфина, будет постепенно увеличиваться. В частности, с 1 января 2025 года эта сумма может составить 8 370 грн, а в 2026 году — 8 956 грн.

Сколько будут платить военным с 1 августа

Согласно постановлению Кабинета Министров № 168, размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн — для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи во время обороны Украины, защиты безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией РФ.

— для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи во время обороны Украины, защиты безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией РФ. 50 тыс. грн — для военных, осуществляющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

— для военных, осуществляющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. 100 тыс. грн — для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученных контузий, травм или увечий. Эта надбавка также предусмотрена для попавших в плен.

— для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученных контузий, травм или увечий. Эта надбавка также предусмотрена для попавших в плен. 70 тыс. грн — для тех, кто находится на передовой в течение месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растет средняя заработная плата из-за дефицита ряда специалистов. Высокие зарплаты фиксируются в трех городах, а военные специальности опередили по оплате труда IТ-сферу.

Мы также сообщали, что по словам экономического эксперта Юрия Гаврилечко, средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Государственная служба статистики (Госстат). Официальные данные не отражают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.