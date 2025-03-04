Почасовая зарплата в Украине — какие действуют правила в 2025 году

Минимальная почасовая зарплата — какие особенности в 2025 году
Некоторые украинцы могут устроиться на работу с почасовой оплатой труда. Известно, какие особенности расчета зарплаты при такой работе и как рассчитывают минимальную базу ЕСВ в 2025 году.
Нормы минимальной почасовой оплаты труда утверждены ст. 8 закона №4059 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
Правила применения почасовой оплаты труда в 2025 году
Согласно правилам, почасовая оплата труда зависит от двух ключевых показателей. Речь идет о:
- часовой тарифной ставке;
- фактическом количестве отработанных часов.
Также такой характер оплаты предусматривает установление нормированных задач для работников. А именно — определенный объем работы, который необходимо выполнить за один час.
При этом продолжительность рабочей недели составляет стандартные 40 часов, а для некоторых работников бюджетной сферы — сокращенная продолжительность, в частности 36 часов для педагогических работников. Разрешается превышение нормы с учетом условий ст. 65 Кодекса законов о труде Украины. А именно — четыре часа в течение двух дней и 120 часов в один год. Речь идет о граничном потолке сверхурочных работ. Отработанные сверх установленного рабочего времени часы должны оплачивать в двойном размере.
Особенности в начислении почасовой оплаты труда
Работодатели должны соблюдать минимальные госгарантии так, чтобы почасовая тарифная ставка не получилась меньше часовой минимальной зарплаты.
Таким работникам зарплату рассчитывают по формуле (если без премии): зарплата работника = почасовая тарифная ставка × количество отработанных часов за месяц.
В случае начисления премии формула будет такой: зарплата работника = почасовая тарифная ставка × количество отработанных часов за месяц + премия.
Относительно уплаты единого социального взноса, то, если зарплата при почасовой оплате вышла меньше при выполнении всех норм, ЕСВ должны начислять с 8 тыс. грн в 2025 году. Однако это касается работников, у которых работа с почасовой оплатой труда является основным местом. В то же время, для тех, кто работает не по основному месту, его должны начислять на фактическую базу.
Напомним, минимальная зарплата в этом году будет оставаться на уровне 8 тыс. гривен. Однако в парламенте зарегистрировали проект закона о ее вероятном повышении.
Ранее мы рассказывали, что для того, чтобы все педагоги в стране начали зарабатывать больше, необходимо дополнительно 270 млрд грн. Министерство образования не имеет таких средств во время войны.
Читайте Новини.LIVE!