Почасовая зарплата в Украине — какие действуют правила в 2025 году

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут устроиться на работу с почасовой оплатой труда. Известно, какие особенности расчета зарплаты при такой работе и как рассчитывают минимальную базу ЕСВ в 2025 году.

Нормы минимальной почасовой оплаты труда утверждены ст. 8 закона №4059 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Правила применения почасовой оплаты труда в 2025 году

Согласно правилам, почасовая оплата труда зависит от двух ключевых показателей. Речь идет о:

часовой тарифной ставке;

фактическом количестве отработанных часов.

Также такой характер оплаты предусматривает установление нормированных задач для работников. А именно — определенный объем работы, который необходимо выполнить за один час.

При этом продолжительность рабочей недели составляет стандартные 40 часов, а для некоторых работников бюджетной сферы — сокращенная продолжительность, в частности 36 часов для педагогических работников. Разрешается превышение нормы с учетом условий ст. 65 Кодекса законов о труде Украины. А именно — четыре часа в течение двух дней и 120 часов в один год. Речь идет о граничном потолке сверхурочных работ. Отработанные сверх установленного рабочего времени часы должны оплачивать в двойном размере.

Особенности в начислении почасовой оплаты труда

Работодатели должны соблюдать минимальные госгарантии так, чтобы почасовая тарифная ставка не получилась меньше часовой минимальной зарплаты.

Таким работникам зарплату рассчитывают по формуле (если без премии): зарплата работника = почасовая тарифная ставка × количество отработанных часов за месяц.

В случае начисления премии формула будет такой: зарплата работника = почасовая тарифная ставка × количество отработанных часов за месяц + премия.

Размеры оплаты труда. Источник: Минфин

Относительно уплаты единого социального взноса, то, если зарплата при почасовой оплате вышла меньше при выполнении всех норм, ЕСВ должны начислять с 8 тыс. грн в 2025 году. Однако это касается работников, у которых работа с почасовой оплатой труда является основным местом. В то же время, для тех, кто работает не по основному месту, его должны начислять на фактическую базу.

Напомним, минимальная зарплата в этом году будет оставаться на уровне 8 тыс. гривен. Однако в парламенте зарегистрировали проект закона о ее вероятном повышении.

Ранее мы рассказывали, что для того, чтобы все педагоги в стране начали зарабатывать больше, необходимо дополнительно 270 млрд грн. Министерство образования не имеет таких средств во время войны.