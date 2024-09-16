Дербюджет-2025 — какова будет минимальная пенсия в Украине в 2025 году

Пожилая женщина с деньгами. Фото: msp.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета на 2025 год. В документе предусмотрено, что минимальная пенсия и прожиточный минимум останутся на уровне декабря 2024 года.

Об этом говорится в пояснительной записной книжке к проекту закона о госбюджете.

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Размер минимальной пенсии в 2025 году

В проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено сохранение социальных стандартов, таких как минимальная заработная плата и прожиточный минимум на уровне декабря 2024 года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев подчеркнул, что проект, представленный Кабинетом Министров, не включает в себя повышение минимальной пенсии.

"Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Следует подчеркнуть, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну.

Что еще нужно знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.