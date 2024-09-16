Дербюджет-2025 — какова будет минимальная пенсия в Украине в 2025 году

Минимальная пенсия в Украине — как изменится размер выплат в следующем году
Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета на 2025 год. В документе предусмотрено, что минимальная пенсия и прожиточный минимум останутся на уровне декабря 2024 года.
Об этом говорится в пояснительной записной книжке к проекту закона о госбюджете.
Размер минимальной пенсии в 2025 году
В проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено сохранение социальных стандартов, таких как минимальная заработная плата и прожиточный минимум на уровне декабря 2024 года.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев подчеркнул, что проект, представленный Кабинетом Министров, не включает в себя повышение минимальной пенсии.
"Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияли на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Следует подчеркнуть, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну.
Что еще нужно знать
Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.
Мы также писали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.
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