Дербюджет-2025 — яка буде мінімальна пенсія в Україні в 2025 році

Літня жінка з грошима. Фото: msp.gov.ua

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2025 рік. У документі передбачено, що мінімальна пенсія та прожитковий мінімум залишаться на рівні грудня 2024 року.

Про це йдеться у пояснювальній записні до проєкту закону про держбюджет.

Читайте також:

Розмір мінімальної пенсії у 2025 році

У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено збереження соціальних стандартів, таких як мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, на рівні грудня 2024 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив, що проєкт, поданий Кабінетом Міністрів, не включає підвищення мінімальної пенсії.

"Бездефіцитність 2-й рік поспіль бюджету Пенсійного фонду та збереження на рівні 2024 року соціальних стандартів вилинуло на визначення обсягу трансферту Фонду на пенсійне забезпечення", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Варто підкреслити, що наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено, насамперед, дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.