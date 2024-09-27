Как изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году в Украине

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году в Украине не изменятся. Эти выплаты останутся на уровне 2024 года.

Об этом говорится в законопроекте №12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

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Прожиточный минимум и минимальная зарплата-2025

В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрено увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Таким образом, минимальная зарплата останется на уровне 8 000 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3 028 гривен. Однако правительство планирует пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 года в случае улучшения экономической ситуации.

Документом также был установлен размер прожиточного минимума на 2025-2027 годы, оставшийся на уровне 2024 года. Согласно одобренной Кабинетом Министров Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в месяц составит 3 028 гривен.

Кроме того:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн

на детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн

на лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн

В Бюджетной декларации указано, что минимальную зарплату и прожиточный минимум, от которых зависит минимальная пенсия, планируется оставить по-прежнему до 2027 года. В 2025 году размер минимальной зарплаты в Украине также отразится на величине минимальной пенсии по возрасту.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также сообщали, что президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что прожиточный минимум в Украине в разы ниже реального. По его словам, речь идет о разнице в минимум 2-3 раза.