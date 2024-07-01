Минималка, курс доллара и ВВП — Кабмин изменил бюджетные показатели

Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025-2027 год. Новые показатели приняли после консультаций с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

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Детали Бюджетной декларации

Как отметил нардеп, по закону, Бюджетную декларацию должны были подать в Верховную Раду еще месяц назад, однако рассмотрение перенесли из-за необходимости проведения консультации с донорами и одобрили в день заседания МВФ 28 июня 2024 года. Утверждены следующие обновленные ключевые показатели:

Уровень реального ВВП повысится в следующие годы на:

в 2025 году — на 2,7%;

в 2026 году — на 7,5%;

в 2027 году — на 6,2%.

Курс гривны изменится так:

в 2025 году — на 45 грн за доллар;

в 2026 году — на 46,5 грн за доллар;

в 2027 году — на 46,4 грн за доллар;

Дефицит бюджета составит:

в 2025 году — 18,2%;

в 2026 году — 10,3%;

в 2027 году — 6,7%;

Финансирование бюджета (долги и безвозвратная помощь в виде грантов):

в 2025 году — 1,53 трлн гривен;

в 2026 году — 1,04 трлн гривен;

в 2027 году — 786,5 млрд гривен.

Расходы на безопасность и оборону страны будут составлять:

в 2025 году — 2,2 трлн гривен;

в 2026 году — 1,6 трлн гривен;

в 2027 году — 1,5 трлн гривен.

В то же время, неизменной останется минимальная заработная плата. Так, в 2025 году она будет составлять 8 тыс. гривен.

Что касается налогов, то планируют разработать дополнительный пакет мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около 340 млрд гривен ежегодно.

НДС в декларации останется неизменным — 20% до 2027 года.

Также правительство намерено восстановить Дорожный фонд. В 2025 году будет 25% от него или 44 млрд гривен, а в дальнейшем в 2026 и 2027 году соответственно 50% и 75% (по 124 и 233 млрд гривен).

По планам, долговая нагрузка до 2027 года снизится до 90%.

"Финансовое обеспечение подготовки и проведение всех очередных выборов будет обеспечено по окончании военного положения в Украине", — добавил Железняк.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит Украине дефолтом.

Также мы писали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.