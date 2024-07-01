Минималка, курс доллара и ВВП — Кабмин изменил бюджетные показатели

Минималка без изменений и доллар по 45 грн — новая бюджетная декларация
Украинское правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025-2027 год. Новые показатели приняли после консультаций с представителями Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос", заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Детали Бюджетной декларации
Как отметил нардеп, по закону, Бюджетную декларацию должны были подать в Верховную Раду еще месяц назад, однако рассмотрение перенесли из-за необходимости проведения консультации с донорами и одобрили в день заседания МВФ 28 июня 2024 года. Утверждены следующие обновленные ключевые показатели:
Уровень реального ВВП повысится в следующие годы на:
- в 2025 году — на 2,7%;
- в 2026 году — на 7,5%;
- в 2027 году — на 6,2%.
Курс гривны изменится так:
- в 2025 году — на 45 грн за доллар;
- в 2026 году — на 46,5 грн за доллар;
- в 2027 году — на 46,4 грн за доллар;
Дефицит бюджета составит:
- в 2025 году — 18,2%;
- в 2026 году — 10,3%;
- в 2027 году — 6,7%;
Финансирование бюджета (долги и безвозвратная помощь в виде грантов):
- в 2025 году — 1,53 трлн гривен;
- в 2026 году — 1,04 трлн гривен;
- в 2027 году — 786,5 млрд гривен.
Расходы на безопасность и оборону страны будут составлять:
- в 2025 году — 2,2 трлн гривен;
- в 2026 году — 1,6 трлн гривен;
- в 2027 году — 1,5 трлн гривен.
В то же время, неизменной останется минимальная заработная плата. Так, в 2025 году она будет составлять 8 тыс. гривен.
Что касается налогов, то планируют разработать дополнительный пакет мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около 340 млрд гривен ежегодно.
НДС в декларации останется неизменным — 20% до 2027 года.
Также правительство намерено восстановить Дорожный фонд. В 2025 году будет 25% от него или 44 млрд гривен, а в дальнейшем в 2026 и 2027 году соответственно 50% и 75% (по 124 и 233 млрд гривен).
По планам, долговая нагрузка до 2027 года снизится до 90%.
"Финансовое обеспечение подготовки и проведение всех очередных выборов будет обеспечено по окончании военного положения в Украине", — добавил Железняк.
Что еще стоит знать
Напомним, Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит Украине дефолтом.
Также мы писали, что в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.
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