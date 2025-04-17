Сколько зарабатывают в Нафтогазе — какие зарплаты получали руководитель компании и члены правления в 2024 году

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" в 2024 году увеличила зарплаты некоторым своим сотрудникам. Например, больше начали зарабатывать глава предприятия и члены правления.

Об этом стало известно из деклараций представителей Нафтогаза, в которых они отчитываются о доходах за прошлый год.

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У Романа Чумака — временно исполняющего обязанности председателя правления компании, размер зарплаты за год работы в Нафтогазе составил 18,3 млн грн. Ежемесячно ему выплачивали по 1 млн 530 тыс. грн.

Более 10 млн грн в 2024 году заработал член правления Нафтогаза Василий Володин. Примечательно, что если в прошлом году ему ежемесячно начисляли почти по 900 тыс. грн, то за 2023 год он заработал на 40% меньше.

Еще один представитель правления — Дмитрий Абрамович, в прошлом году ежемесячно зарабатывал по 471,3 тыс. грн. Это позволило ему за год получить 5,6 млн грн дохода, при этом его зарплата повысилась на 21,5% по сравнению с 2023 годом.

Тем временем Иван Лукеря работая в Нафтогазе получал по 466, 4 тыс. грн. За 12 месяцев работы в 2024-м ему выплатили 5,5 млн грн.

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Сейчас уровень средней зарплаты, как свидетельствует аналитика кадрового портала Work.ua, составляет 24 тыс. грн. Показатель зарплат за год вырос на 20%, а больше всего зарплаты повысились:

у руководителей отдела продаж — 65 тыс. грн (+44%);

у фармеров — 65 тыс. грн (+63%);

у руководителей отдела закупок — 55 тыс. грн (+57%);

у водителей-инструкторов — 45 тыс. грн (+53%).

Напомним, что информацию о своих доходах недавно обновил министр обороны Рустем Умеров. В своей декларации он указал, сколько денег заработал в 2024 году.

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