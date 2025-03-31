Доходи Умєрова за 2024 рік — скільки заробив міністр оборони

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Українські держпосадовці продовжують звітувати про отримані у 2024 році доходи. Так, електронну декларацію вже подав, наприклад, міністр оборони Рустем Умєров, який вказав, що торік йому вдалося заробити понад 4 млн грн.

Левову частку доходів, як свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій, міністр отримав від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

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Відомо, що його загальний дохід склав 4 млн 923 тис. 299 грн, з них:

1,6 млн грн — зарплата;

3,3 млн грн — дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

На банківських рахунках Умєров зберігає 4,1 тис. доларів та 2,6 млн грн, а готівкою — 123 тис. грн і 7,7 тис. дол. Ще 18,2 тис. дол. Умєров задекларував як "неакцентовані вимоги кредитора". Також він:

має у власності 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передані в управління);

володіє 1 902 877 акцій Petcube, Inc (США).

За даними декларації, у міністра ще є право вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 35,9 млн грн) і право вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Астем Текнолоджіз" (вартість 26,7 млн грн).

Що було у 2023 році

За підсумками 2023 року доходи Умєрова склали понад 5,5 млн грн. До того як у вересні очолити Міністерство оборони країни, він працював у Фонді держмайна, де отримав за рік 131 526 грн. А після переходу в Міноборони, він заробив ще майже пів мільйона — 442 347 грн.

Також він отримав 5 млн грн доходу після відчуження цінних паперів і корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі".

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