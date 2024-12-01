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Миллион украинцев оформили зимнюю єПідтримку — данные Минцифры

1 декабря 2024 16:07
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Как получить тысячу гривен от Зеленского есть Поддержка — миллион украинцев уже оформили выплату
Купюры номиналом 1 000 гривен Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

За первые пять часов после запуска зимней "єПідтримки" более миллиона украинцев подали заявки на получение 1 000 гривен через приложение "Дія". Процесс занимает всего две минуты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в воскресенье, 1 декабря.

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Федоров отметил, что за первые пять часов в "Дії" украинцы оформили более миллиона заявок на получение 1 000 гривен.

"Вы крутые, спасибо, что выбираете "Дію". Услуга летает: две минуты — и вы подали заявление на зимнюю "єПідтримку", — говорится в сообщении.

Министр добавил, что если услуга не отображается в приложении, следует обновить "Дію", чтобы получить доступ к новой функции.

"Напоминаю, что у вас будет три месяца, чтобы воспользоваться услугой", — подытожил Федоров.

естьПоддержка тысяча гривен Действие
Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, 1 декабря в Украине запустили программу "Зимова єПідтримка", которая позволяет гражданам получить финансовую помощь.

"Зимова єПідтримка" позволяет украинцам получить 1 000 гривен, которые можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или благотворительность через UNITED24. Подать заявку можно до конца февраля 2025 года.

Михаил Федоров выплаты Минцифры єПідтримка денежная помощь тысяча Зеленского

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