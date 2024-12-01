Как получить тысячу гривен от Зеленского есть Поддержка — миллион украинцев уже оформили выплату

Купюры номиналом 1 000 гривен Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

За первые пять часов после запуска зимней "єПідтримки" более миллиона украинцев подали заявки на получение 1 000 гривен через приложение "Дія". Процесс занимает всего две минуты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в воскресенье, 1 декабря.

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Федоров отметил, что за первые пять часов в "Дії" украинцы оформили более миллиона заявок на получение 1 000 гривен.

"Вы крутые, спасибо, что выбираете "Дію". Услуга летает: две минуты — и вы подали заявление на зимнюю "єПідтримку", — говорится в сообщении.

Министр добавил, что если услуга не отображается в приложении, следует обновить "Дію", чтобы получить доступ к новой функции.

"Напоминаю, что у вас будет три месяца, чтобы воспользоваться услугой", — подытожил Федоров.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, 1 декабря в Украине запустили программу "Зимова єПідтримка", которая позволяет гражданам получить финансовую помощь.

"Зимова єПідтримка" позволяет украинцам получить 1 000 гривен, которые можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, книги или благотворительность через UNITED24. Подать заявку можно до конца февраля 2025 года.