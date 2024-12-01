Як отримати тисячу гривень від Зеленського єПідтримка — мільйон українців вже оформили виплату

Купюри номіналом 1 000 гривень. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

За перші п'ять годин після запуску зимової єПідтримки понад мільйон українців подали заявки на отримання 1 000 гривень через застосунок "Дія". Процес займає лише дві хвилини.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у неділю, 1 грудня.

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Федоров зазначив, що за перші п'ять годин у "Дії" українці оформили понад мільйон заявок на отримання 1 000 гривень.

"Ви круті, дякую, що обираєте "Дію". Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про "Зимову єПідтримку", — йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що якщо послуга не відображається у застосунку, варто оновити "Дію", щоб отримати доступ до нової функції.

"Нагадую, що у вас буде три місяці, щоб скористатися послугою", — підсумував Федоров.

Повідомлення Федорова у Telegram

Нагадаємо, 1 грудня в Україні запустили програму "Зимова єПідтримка", яка дозволяє громадянам отримати фінансову допомогу.

"Зимова єПідтримка" дозволяє українцям отримати 1 000 гривень, які можна витратити на комунальні послуги, ліки, транспорт, книги чи благодійність через UNITED24. Подати заявку можна до кінця лютого 2025 року.