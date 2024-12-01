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Уряд запустив зимову єПідтримку — як подати заявку на виплати

1 грудня 2024 12:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Як отримати тисячу гривень від Зеленського — у Мінцифри дали інструкцію, як подати заявку на виплати
Купюри номіналом 1000 гривень. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 1 грудня, в Україні запустили програму "Зимова єПідтримка", яка дозволяє громадянам отримати фінансову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Подати заявку на виплати можна в застосунку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Як подати заявку на виплати

За словами Федорова, виплати доступні всім українцям, які перебувають на території країни. Допомога також надається на дітей, якщо батьки оформлять заявку. Програма триватиме до 28 лютого 2025 року.

Для отримання виплати необхідно мати спеціальну картку "Національний кешбек". Якщо її немає, картку можна відкрити через мобільний банкінг, підключений до програми.

"1 000 зарахується на картку Національний кешбек. Якщо у вас її ще немає — відкривайте в мобільному банкінгу, Дія підтягне банки, у яких працює картка", — йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що для громадян, які не мають картки платника податків, з 10 грудня виплати можна буде оформити у відділеннях банків-партнерів.

"А якщо отримуєте пенсію чи соцдопомогу на Укрпошті, то Зимову єПідтримку можна отримати теж там з 4 грудня", — додав міністр.

Він зазначив, що гроші можна витратити на послуги. Зокрема, на комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24.

"Витратити кошти можна до кінця 2025 року", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про надання громадянам фінансової допомоги

Також ми писали, що Кабмін схвалив план президента Володимира Зеленського надати українцям 1000 грн. Загалом на реалізацію виплати грошової допомоги буде виділено 5 млрд грн з бюджету.

виплати фінансова допомога Мінцифри єПідтримка грошова допомога тисяча Зеленського

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