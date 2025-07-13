Перенос мобильного номера — к какому оператору чаще всего идут украинцы

Миграция абонентов — от какого оператора отказываются украинцы
Каждый человек, наверное, хотя бы раз в жизни решал отказаться от услуг одного мобильного оператора и перейти к другому. Так, в июне 2025 года более 20 тысяч украинцев перенесли свои мобильные номера. Чаще всего граждане становились абонентами lifecell.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
Перенос мобильного номера — что было в июне
Отмечается, что абонентов теряли все крупные мобильные операторы. Например:
- от услуг Киевстара отказались 8 350 абонентов;
- от Vodafone — 7 611 абонентов;
- от lifecell — 4 352 абонента.
Также абонентская база Интертелеком уменьшилась на 112 абонентов, а ТриМоб - на 27 абонентов.
К какому оператору чаще всего переходили украинцы
Как свидетельствуют данные НКЭК чаще всего украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Так, в июне 2025 году к этому мобильному оператору присоединилось более 11 тысяч новых абонентов.
О чем еще стоит знать
Как стало недавно известно, в Украине появится мобильная связь от Starlink. Обмениваться сообщениями через ОТТ планирует разрешить Киевстар.
Генеральный директор компании Александр Комаров уточнил, что предполагается двухэтапный процесс:
- до конца 2025 года — предоставление услуги обмена сообщениями (через WhatsApp, Signal и другие системы);
- во втором квартале 2026 года — мобильная спутниковая широкополосная связь.
Напомним, что абоненты Киевстара, если подключат тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой", получат 150 ГБ бесплатного мобильного трафика. Это предусматривает услуга "SIM для роутера". Узнавайте также о дешевых тарифах от мобильных операторов в июле.
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