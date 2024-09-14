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Жители одного из регионов Украины с 1 октября могут вдвое больше заплатить за водоснабжение

14 сентября 2024 11:18
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киевской области предлагают вдвое увеличить тариф на водоснабжение
Подсчет коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киевской области Ирпеньводоканал выдвинул предложение поднять тариф с 1 октября на водоснабжение и водоотвод. Там считают, что оптимальная стоимость коммунальной услуги должна быть выше, по меньшей мере, вдвое.

Об этом сообщает ITV.

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Представители КП "Ирпенводоканал" предлагает председателям правлений ОСМД Ирпеня ввести в действие с 1 октября новый тариф на водоснабжение и водоотвод — 67,6 гривны вместо 32,1. Они объяснили, что действующие тарифы убыточны, ведь не менялись с 2022 года.

"Стоимость электроэнергии в этом тарифе — 19,31 грн! Голая стоимость транспортировки стоков — 8,15 грн! Стоимость топлива — 2,06 грн. Зарплата работников с начислениями на фонд ЗП — 28,63 грн! Заложенная в тариф возможность закупки воды в Киеве на случай пиковых и сезонных нагрузок — 0,16 грн. Расходы на ремонт сетей — 1,70 грн. Радует, что в этом, не самом высоком тарифе в регионе, заложена и инвестиционно-амортизационная составляющая на уровне 3,00 грн, что позволяет обновляться", — рассказал председатель ГС "ОСМД Ирпень" Руслан Шевчук.

Петиция об аудите деятельности Ирпеньводоканала

Шевчук пообещал, что водоканал представит стратегию развития предприятия после принятия тарифа.

Тем временем в Ирпене петиция о проведении полного аудита деятельности КП "Ирпенводоканал" перед поднятием тарифа уже набрала необходимое количество голосов. Петицию должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета.

В настоящее время Ирпеньводоканал имеет долги перед КП "Киевводоканал" на сумму более 20 млн гривен, а также миллионные долги за электроснабжение, продолжаются суды. В течение 2023 года из бюджета Ирпенской громады на финансирование Ирпеньводоканала выделили 40 млн грн.

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