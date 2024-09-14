У Київській області пропонують вдвічі збільшити тариф на водопостачання

Підрахунок комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

У Київській області Ірпіньводоканал висунув пропозицію підвищити тариф з 1 жовтня на водопостачання та водовідведення. Там вважають, що оптимальна вартість комунальної послуги має бути вищою щонайменше вдвічі.

Про це повідомляє ITV.

Читайте також:

Тарифи на воду в Ірпені 1 жовтня

Представники КП "Ірпіньводоканал" пропонують головам правлінь ОСББ Ірпеня ввести в дію з 1 жовтня новий тариф на водопостачання та водовідведення — 67,6 гривень замість 32,1. Вони пояснили, що чинні тарифи є збитковими, адже не змінювалися з 2022 року.

"Вартість електроенергії в цьому тарифі — 19,31 грн! Гола вартість транспортування стоків — 8,15 грн! Вартість палива — 2,06 грн. Зарплата працівників з нарахуваннями на фонд ЗП — 28,63 грн! Закладено в тариф можливість закупівлі води в Києві на випадок пікових і сезонних навантажень — 0,16 грн. Витрати на ремонт мереж — 1,70 грн. Тішить, що в цьому, не самому високому тарифі в регіоні, закладено й інвестиційно-амортизаційну складову на рівні 3,00 грн, що дає змогу оновлюватись", — розповів голова ГС "ОСББ Ірпінь" Руслан Шевчук.

Петиція про аудит діяльності Ірпіньводоканалу

Шевчук пообіцяв, що водоканал презентує стратегію розвитку підприємства після ухвалення тарифу.

Тим часом в Ірпені петиція про проведення повного аудиту діяльності КП "Ірпіньводоканал" перед підвищенням тарифу вже набрала необхідну кількість голосів. Петицію мають розглянути на найближчій сесії міськради.

Наразі Ірпіньводоканал має борги перед КП "Київводоканал" на суму понад 20 млн гривень, а також мільйонні борги за електропостачання, тривають суди. Впродовж 2023 року з бюджету Ірпінської громади на фінансування Ірпіньводоканалу виділили 40 млн грн.