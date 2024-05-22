Кто получает максимальную пенсию в Украине и о какой сумме идет речь

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

С начала 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев теперь получает максимальный размер пенсии.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Как выросла максимальная пенсия

С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине выросла до уровня прожиточного минимума, который увеличился с 2093 до 2361 гривны, что на 268 гривен больше по сравнению с прошлым годом. В то же время выросла и максимальная пенсия, которая составляет 10 прожиточных минимумов, увеличившись с 20 930 до 23 610 гривен.

Важно отметить, что в 2024 году некоторые категории лиц, такие как государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые, смогут получать максимальную пенсию.

Пенсии с более высокими зарплатами

Согласно данным Пенсионного фонда, лица с зарплатой, вдвое выше средней (свыше 33 тыс. грн), с которой уплачен единый социальный взнос, будут получать пенсию в размере 16,83 тыс. гривен.

Учитывая среднюю зарплату за последние три года (13,55 тыс. гривен) и 35 лет страхового стажа, размер будущей пенсии составит 9,49 тыс. гривен. Таким образом, большинство граждан получают низкие пенсии из-за небольших заработных плат. Эффективная пенсионная система могла бы обеспечить пенсионерам около 60% их привычного дохода.

По рекомендации Международной организации труда минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка. В Украине эта норма выполняется только для отдельных льготных категорий, в частности судей, которые могут получать на пенсии 80% своей зарплаты. Большинство граждан со средней зарплатой и 35 годами страхового стажа получают пенсию, которая составляет менее 30% их дохода.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине гражданам доплачивают за сверхурочный страховой стаж к пенсионной выплате. Известно, как рассчитывают соответствующую сумму в 2024 году.

Мы также писали, что кроме государственных пенсионных выплат пенсионеры имеют возможность получать дополнительные средства в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Эти взносы известны как благотворительная пенсия.