Пенсии в июле-2024 — каким будет максимальный размер выплат в Украине

Пожилая женщина с деньгами. Фото: msp.gov.ua

Максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Максимальная пенсия в июле

Прожиточный минимум в Украине на июль составляет 2 360 гривен. Поскольку максимальная пенсия ограничена до 10 прожиточных минимумов, то в июле она составит 23 610 гривен. Эта сумма является фиксированной и включает все прибавки, повышения и индексации.

Однако получить столь значительную пенсионную выплату в Украине могут только:

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.

Мы также писали, что после войны в Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как обязательного элемента пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.