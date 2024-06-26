Пенсии в июле-2024 — каким будет максимальный размер выплат в Украине

Максимальная пенсия в июле — кто может ее получить
Максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.
Об этом сообщает 24 Канал.
Максимальная пенсия в июле
Прожиточный минимум в Украине на июль составляет 2 360 гривен. Поскольку максимальная пенсия ограничена до 10 прожиточных минимумов, то в июле она составит 23 610 гривен. Эта сумма является фиксированной и включает все прибавки, повышения и индексации.
Однако получить столь значительную пенсионную выплату в Украине могут только:
- государственные служащие;
- работники органов местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.
Мы также писали, что после войны в Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как обязательного элемента пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.
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