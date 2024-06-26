Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Максимальная пенсия в июле — кто может ее получить arrow

Максимальная пенсия в июле — кто может ее получить

26 июня 2024 12:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пенсии в июле-2024 — каким будет максимальный размер выплат в Украине
Пожилая женщина с деньгами. Фото: msp.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Максимальная пенсия в Украине законодательно ограничена и устанавливается с учетом прожиточного минимума, который ежегодно определяется с первого января. Однако такие пенсии доступны не всем украинцам.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Максимальная пенсия в июле

Прожиточный минимум в Украине на июль составляет 2 360 гривен. Поскольку максимальная пенсия ограничена до 10 прожиточных минимумов, то в июле она составит 23 610 гривен. Эта сумма является фиксированной и включает все прибавки, повышения и индексации.

Однако получить столь значительную пенсионную выплату в Украине могут только:

  • государственные служащие;
  • работники органов местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.

Мы также писали, что после войны в Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как обязательного элемента пенсионного страхования. В итоге можно будет получать две выплаты одновременно.

выплаты
пенсии
деньги
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны