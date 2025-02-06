Пенсии депутатов — кому выплачивают ежемесячно около 250 тыс. грн

Депутаты украинского парламента. Фото: Верховная Рада/Facebook

Некоторые народные депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) среди всех созывов получают чрезвычайно высокие пенсии. Так, если средний размер пенсии граждан по состоянию на начало 2025 года составляет 5,78 тыс. грн, то ежемесячная выплата отдельных политиков может достигать почти 250 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Как отмечает издание, лидирует в списке самых богатых пенсионеров — Сергей Кивалов. Его выплата до применения понижающих коэффициентов, введенных на третий год войны, составляет 246 тыс. грн.

В Международном гуманитарном университете объяснили, что он в течение 23 лет работы в должности президента заведения ежемесячно и регулярно платил налоги со своей зарплаты, независимо от ее размера, в частности, за время полномасштабной войны перечислил в бюджет 6 млн грн. Также "имеет страховой стаж более 50 лет, является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, участвовал в боевых действиях". Поэтому имеет такую высокую пенсию.

Еще один политик, в частности от "Партии регионов" Александр Борзых через суд добился перерасчета зарплаты. До сих пор является директором Института защиты растений НААН. Он воспользовался старой редакцией закона "О статусе нардепа" относительно спецпенсии до 90% зарплаты депутата. Сейчас эта статья не работает, однако заявил, что для него должны применять старые условия закона.

"Заработная плата секретаря комитета Верховной Рады Украины по состоянию на 01.05.2024 составляет 68,613 тыс. грн, в том числе должностной оклад — 31,188 тыс. грн; надбавка за интенсивность труда (100% от должностного оклада) — 31,188 тыс. грн; надбавка за почетное звание "заслуженный" (20% от должностного оклада) — 6,237 тыс. грн", — следует из материалов дела. Доля 90% от суммы — 61,75 тыс. грн.

Среди действующих депутатов самую большую пенсию платят члену запрещенной политпартии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ныне группа "Платформа за жизнь и мир") Василию Нимченко — 192 тыс. грн. Это объясняется тем, что он является судьей Конституционного суда в отставке, а потому имеет пожизненную выплату, что не подпадает под общие правила предоставления пенсий от ПФУ.

Кому из нардепов платят пенсию по общим правилам

Издание добавляет, что среди нардепов большинству начисляют пенсию по общим правилам, без старой нормы закона.

В частности, член "ОПЗЖ" Николай Скорик в декларации написал, что его пенсия составляет 11,8 тыс. грн, а руководитель "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко отметил в графе о пенсии — 20,4 тыс. грн.

Стоит заметить, что в 2025 году правительство установило ограничения на самые высокие пенсии на время военного положения. Решение коснулось лиц, которым начисляют выплаты по специальным законам, в частности депутатов.

Напомним, в марте для украинцев проведут индексацию пенсионных выплат. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, где возьмут финансы на покрытие повышенных расходов.

Ранее мы рассказывали об электронном пенсионном удостоверении, на которое можно перейти вместо физического. Подать заявку на изготовление такого документа можно даже тем, кто находится за границей.