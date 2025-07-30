Покупки в магазинах — какие схемы придумали супермаркеты для больших заработков

Покупатель держит пакет с мандаринами. Фото: УНИАН

Среди украинцев есть те, кто ходит в супермаркеты за покупками не каждый день, а делают крупные закупки в конце каждой недели. Однако эксперты уверены, что большое количество людей по всему миру вообще не умеют правильно покупать товары или еду в супермаркетах.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Эксперты Which объяснили, что товары, расположенные на уровне глаз, могут заинтересовать покупателей, но на самом деле цена на них будет значительно выше тех, которые стоят на полках выше или ниже. Но чтобы сделать действительно выгодную покупку, говорят эксперты, достаточно просто посмотреть вниз.

Также отмечается, что узнаваемый бренд — это вовсе не о качестве. Некоторые исследования показывают, что более бюджетные товары качественнее дорогих.

Как супермаркеты заманивают покупателей

Торговые сети давно используют ряд хитростей, чтобы заставить покупателей отдать свои деньги. Самый распространенный прием — стратегическое расположение товаров на полках, также известное как "планограмма".

Как пояснил профессор операционных исследований Ноттингемского университета Грэма Кендалла, планограмма — диаграмма или модель, которая показывает размещение розничных товаров на полках для максимизации продаж.

Ученый отметил, что одной из наиболее используемых фраз в планограммах является: "уровень глаз — уровень покупки". Это связано с тем, что товары, расположенные на уровне глаз, продаются лучше.

Покупатели также могут заметить, что более дорогие варианты, как правило, расположены на уровне глаз или немного ниже, тогда как товары собственных брендов магазинов расположены выше или ниже.

Также супермаркеты часто ставят какие-то товары в проходах. Профессор Кендалл рассказал о теории, что товары, расположенные в начале, реже интересуют покупателей, соответственно их покупают мало. Все потому, что покупателю нужно время, чтобы привыкнуть к проходу, и для того, чтобы он решился на какую-то покупку.

В то же время, чтобы побудить покупателей тратить больше денег, супермаркеты размещают важные товары в конце торгового помещения. Такими товарами могут быть:

молоко;

яйца;

сыр;

молочные изделия.

Также покупателям мешают сосредоточиться яркие вывески, витрины в конце проходов и привлекательные специальные и сезонные предложения.

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