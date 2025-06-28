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Главная Финансы Ловить рыбу надо осторожно — как не получить штраф в 85 тыс. грн

Ловить рыбу надо осторожно — как не получить штраф в 85 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:45
Рыбалка в 2025 году — почему штрафуют украинцы и на какие суммы
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН
Ключові моменти Штрафы за рыбалку — какие суммы

Несмотря на то, что нерестовый запрет на ловлю водных биоресурсов в озерах, прудах, водохранилищах уже не действует, украинцев все равно могут оштрафовать за рыбалку. Все потому, что гражданам пока нельзя ловить рыбу в придаточных водах рек.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему за рыбалку могут оштрафовать летом.

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Штрафы за рыбалку — какие суммы

Рыбачить в Украине можно, если соблюдать общие условия, которые предусмотрены Правилами любительского и спортивного рыболовства. Например, граждане могут ловить водные ресурсы удочками всех видов, с общим количеством крючков не более семи на рыбалку и спиннингом с блесной.

Однако нужно придерживаться норм вылова — 3 кг + 1 шт. (особь, любой массы в минимально разрешенных для добычи размерах видов водных биоресурсов при осуществлении рыболовства). Также надо учитывать минимально допустимые размеры рыбы, которые разрешены к вылову и указаны в приложении к Правилам.

Вылавливать рыбу во время нереста строго запрещено, поэтому если нарушить это правило, то можно понести административную и даже уголовную ответственность. Например:

  • штраф — от 17 тыс. гривен до 51 тыс. грн;
  • пробационный надзор — до 3 лет;
  • или ограничение свободы — до 3 лет.

Если совершить нарушение повторно, или же применить взрывчатку, ядовитые вещества, электроток и так далее, тогда наказание будет жестче:

  • штраф — от 51 тыс. гривен до 85 тыс. гривен;
  • или ограничение свободы — до 3 лет;
  • или лишение свободы — до 3 лет.

Еще важно помнить, что вылов раков в Украине сейчас под запретом. Он будет действовать до 30 июня. Штраф за незаконный вылов одного рака составляет 3 332 гривен.

Также мы объясняли, почему нельзя самостоятельно перепланировать квартиру. Любые вмешательства в конструкцию квартиры без согласования — это риск. Узнавайте также, как нужно собирать грибы и ягоды, чтобы точно не оштрафовали.

правила штрафы рыба озеро рыбалка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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