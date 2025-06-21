Штраф за гриби та ягоди у 2025 році — що мають знати українці

Жінка збирає гриби. Фото: УНІАН

В Україні вже розпочався сезон збирання грибів та ягід. Проте не все, що росте у лісі, українці можуть збирати без обмежень. Якщо не враховувати види грибів та місце їх зростання, можна отримати штраф.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше, у яких випадках громадян можуть оштрафувати за збирання грибів чи ягід.

Реклама

Читайте також:

Штрафи за збирання грибів — що відомо у 2025 році

Екологи з Львівської політехніки пояснили, що закон не обмежує громадян в збиранні грибів та ягід для власних потреб. Але лісові дари не можна збирати в природоохоронних зонах, і лише в разі промислової заготівлі без дозволу, інакше доведеться платити штраф. Тобто:

у звичайних лісах збирати гриби з ягодами ягоди можна без обмежень;

у національних природних парках, ботанічних садах і біосферних заповідниках можна зривати плоди для себе, але заборонено їх продавати (потрібно мати спеціальний дозвіл — лісовий квиток);

в об'єктах заповідного режиму заборонено збирати будь-які рослини та гриби — в такі місця вхід пересічним громадянам взагалі заборонений.

Без штрафів можна збирати дикороси для домашнього вжитку, але людям не можна заходити на заповідні території, які зазвичай огороджені, біля них встановлені відповідні таблички.

Отже, в Україні не можна збирати гриби там, де діє заборона, або де для цього потрібні спеціальні дозволи. Якщо збирати гриби там, де не можна, вас покарають. Штраф становить від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів – від 1,7 тис. гривень до 5,1 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні працівників та роботодавців штрафують за мобінг. Розмір покарання — 6,8 тис. гривень. Дізнавайтесь також, чому можуть оштрафувати за посилки поштою.