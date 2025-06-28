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Головна Фінанси Ловити рибу треба обережно — як не отримати штраф у 85 тис. грн

Ловити рибу треба обережно — як не отримати штраф у 85 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:45
Риболовля у 2025 році — чому штрафують українці та на які суми
Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН
Ключові моменти Штрафи за риболовлю — які суми

Попри те, що нерестова заборона на ловлю водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах вже не діє, українців все одно можуть оштрафувати за риболовлю. Усе тому, що громадянам наразі не можна ловити рибу у придаткових водах річок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому за риболовлю можуть оштрафувати влітку. 

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Штрафи за риболовлю — які суми

Рибалити в Україні можна, якщо дотримуватися загальних умов, які передбачені Правилами любительського і спортивного рибальства. Наприклад, громадяни можуть ловити водні ресурси вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею.

Однак потрібно дотримуватися норм вилову — 3 кг + 1 шт. (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства). Також треба зважати на мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і вказані  в додатку до Правил.

Виловлювати рибу під час нересту суворо заборонено, тож якщо порушити це правило, то можна понести адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Наприклад:

  • штраф — від 17 тис. гривень до 51 тис. грн;
  • пробаційний нагляд — до 3 років;
  • або обмеження волі — до 3 років.

Якщо вчинити порушення повторно, або ж застосувати вибухівку, отруйні речовини, електрострум і так далі, тоді покарання буде жорсткішим:

  • штраф — від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень;
  • або обмеження волі — до 3 років;
  • або позбавлення волі — до 3 років.

Ще важливо пам'ятати, що вилов раків в Україні наразі під забороною. Вона діятиме до 30 червня. Штраф за незаконний вилов одного рака становить 3 332 гривень.

Також ми пояснювали, чому не можна самостійно переплановувати квартиру. Будь-які втручання в конструкцію квартири без узгодження — це ризик.  Дізнавайтесь також, як потрібно збирати гриби та ягоди, щоби точно не оштрафували. 

правила штрафи риба озеро риболовля
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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