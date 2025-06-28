Риболовля у 2025 році — чому штрафують українці та на які суми

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Попри те, що нерестова заборона на ловлю водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах вже не діє, українців все одно можуть оштрафувати за риболовлю. Усе тому, що громадянам наразі не можна ловити рибу у придаткових водах річок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому за риболовлю можуть оштрафувати влітку.

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Штрафи за риболовлю — які суми

Рибалити в Україні можна, якщо дотримуватися загальних умов, які передбачені Правилами любительського і спортивного рибальства. Наприклад, громадяни можуть ловити водні ресурси вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше 7 на рибалку та спінінгом з блешнею.

Однак потрібно дотримуватися норм вилову — 3 кг + 1 шт. (особина, будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів під час здійснення рибальства). Також треба зважати на мінімально допустимі розміри риби, які дозволені до вилову і вказані в додатку до Правил.

Виловлювати рибу під час нересту суворо заборонено, тож якщо порушити це правило, то можна понести адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Наприклад:

штраф — від 17 тис. гривень до 51 тис. грн;

пробаційний нагляд — до 3 років;

або обмеження волі — до 3 років.

Якщо вчинити порушення повторно, або ж застосувати вибухівку, отруйні речовини, електрострум і так далі, тоді покарання буде жорсткішим:

штраф — від 51 тис. гривень до 85 тис. гривень;

або обмеження волі — до 3 років;

або позбавлення волі — до 3 років.

Ще важливо пам'ятати, що вилов раків в Україні наразі під забороною. Вона діятиме до 30 червня. Штраф за незаконний вилов одного рака становить 3 332 гривень.

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