Выплаты от ООН: кто из пенсионеров и малообеспеченных граждан получит 10 800 грн в августе

Деньги от ООН: как получить пенсионерам и малообеспеченным
В августе 2026 года в ряде громад одной из западных областей внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 10 800 грн в рамках программы Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев и благотворительного фонда "СпівДія".
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.
Кто и где сможет оформить денежную помощь от ООН
По информации организации, в этом месяце представители Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев будут работать в ряде населенных пунктов Львовской области.
Помощь смогут получить следующие категории населения:
- ВПЛ (за последние 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации;
- ВПЛ (от 46 дней до полугода), переехавшие из-за войны;
- Люди, прибывшие из-за границы после вынужденного переезда из-за военных действий (возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад).
Основные критерии отбора для последних двух категорий:
- доход семьи не превышает 8 300 грн на одного человека в месяц;
- учитывается близость к линии фронта и условия проживания;
- состав семьи и наличие уязвимых групп (лица с инвалидностью, семьи с малолетними детьми, пожилые люди, малообеспеченные).
Как подать заявку на получение выплат в августе
Для записи в очередь в населенных пунктах Львовской области необходимо заполнить специальную форму.
После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников организации. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Во время звонка сообщат о дне и времени, когда необходимо прибыть на индивидуальный прием.
"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.
По информации организаторов, подавать заявки могут жители следующих городов и населенных пунктов области:
- Львов;
- Стрый;
- Дрогобыч;
- Самбор;
- Шептицкий;
- Золочев;
- Броды;
- Радехов;
- Буск;
- Яворов;
- Новый Раздел.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что фонд "Каритас Украины" оказывает финансовую поддержку гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Речь идет о выделении средств на покупку дров. В рамках программы выплаты получат наиболее уязвимые категории граждан на отопительный период 2026/27 годов.
Еще Новини.LIVE писали, что летом жители ряда регионов смогут получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о программе поддержки экономической устойчивости страны, которая реализуется в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Гранты будут предоставлены тем, чей бизнес пострадал во время войны.