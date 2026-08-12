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Главная Финансы Деньги от ООН: как получить пенсионерам и малообеспеченным

Деньги от ООН: как получить пенсионерам и малообеспеченным

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Дата публикации 12 августа 2026 11:00
Выплаты от ООН: кто из пенсионеров и малообеспеченных граждан получит 10 800 грн в августе
Пожилые женщины, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в ряде громад одной из западных областей внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 10 800 грн в рамках программы Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев и благотворительного фонда "СпівДія".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто и где сможет оформить денежную помощь от ООН

По информации организации, в этом месяце представители Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев будут работать в ряде населенных пунктов Львовской области.

Помощь смогут получить следующие категории населения:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации;
  2. ВПЛ (от 46 дней до полугода), переехавшие из-за войны;
  3. Люди, прибывшие из-за границы после вынужденного переезда из-за военных действий (возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад).

Основные критерии отбора для последних двух категорий:

Читайте также:
  • доход семьи не превышает 8 300 грн на одного человека в месяц;
  • учитывается близость к линии фронта и условия проживания;
  • состав семьи и наличие уязвимых групп (лица с инвалидностью, семьи с малолетними детьми, пожилые люди, малообеспеченные).

Как подать заявку на получение выплат в августе

Для записи в очередь в населенных пунктах Львовской области необходимо заполнить специальную форму.

После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников организации. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Во время звонка сообщат о дне и времени, когда необходимо прибыть на индивидуальный прием.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, подавать заявки могут жители следующих городов и населенных пунктов области:

  • Львов;
  • Стрый;
  • Дрогобыч;
  • Самбор;
  • Шептицкий;
  • Золочев;
  • Броды;
  • Радехов;
  • Буск;
  • Яворов;
  • Новый Раздел.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что фонд "Каритас Украины" оказывает финансовую поддержку гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Речь идет о выделении средств на покупку дров. В рамках программы выплаты получат наиболее уязвимые категории граждан на отопительный период 2026/27 годов.

Еще Новини.LIVE писали, что летом жители ряда регионов смогут получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о программе поддержки экономической устойчивости страны, которая реализуется в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Гранты будут предоставлены тем, чей бизнес пострадал во время войны.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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