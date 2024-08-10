Цены на сигареты – сколько стоят стики на айкос

Курение электронных сигарет. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что курение — это вредная привычка, она массово распространена среди людей. Видов сигарет на прилавках больше, чем видов фруктов. А цены на сигареты, стики для айкоса или одноразки растут постоянно, однако и это не останавливает курильщиков.

Новини.LIVE сравнило цены на курение с продуктами питания. Детальнее — в материале.

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Цены на сигареты

Курильщики могут заметить, как несколько лет назад они покупали пачку своих сигарет за 30 грн, а сейчас отдают 100. Самые известные и популярные марки сигарет стоят по меньшей мере 1000 грн за блок, следовательно 100 грн за пачку. По такой же цене и стики к айкосу — не менее 100 грн за пачку, в зависимости от вкуса и вида.

Цена на сигареты Winston. Фото: скриншот

Цена на сигареты Kent. Фото: скриншот

Цена на стики для айкоса. Фото: скриншот

По цене 100 грн можно купить вместо сигарет такие продукты по выбору:

2 пачки масла,

4 пачки гречки,

3 десятка яиц,

3 пачки макарон,

4 буханки хлеба,

3 пакета молока,

5 кг яблок,

1 кг бананов и т.д.

Цена на гречку. Фото: скриншот

Цена на яйца. Фото: скриншот

А если учесть, что курильщики выкуривают за день пачку, значит, за месяц 30, то тратят на курение 3000 грн. А это треть прожиточного минимума.

Раньше мы писали о ценах на кофе и оказалось, чтобы в Киеве купить стаканчик капучино, стоит иметь в кошельке не менее 100 грн. А это дороже, чем приготовить порцию обеда.

Напомним, летом цены на борщовый набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.