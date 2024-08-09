Беженцы в Литве — власти с 1 сентября меняют правила по трудоустройству

Литва обновит правила для украинских беженцев с 1 сентября — что изменится
Власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновят правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющие не получать разрешения на работу.
Об этом передает телеканал LRT.
Детальнее об изменениях правил для беженцев в Литве
Согласно указу Министерства внутренних дел, в сентябре отменят льготы, благодаря которым были не нужны разрешения на трудоустройство:
- иностранцам, пользовавшимся безвизовым режимом/имеющими действительную шенгенскую визу;
- иностранцам, имеющим национальную визу, полученную по непредвиденным обстоятельствам;
- иностранцам, которые подали заявления на вид на жительство на основе работы/ высококвалифицированной занятости/по гуманитарным соображениям.
Исключение будет только в случае трудоустройства высококвалифицированных специалистов.
В связи с этим гражданам без временной защиты для трудоустройства нужно будет иметь вид на жительство.
"Это означает, что иностранец, который не имеет права на временную защиту, но не может вернуться в Украину из-за военных действий, и который подал заявление на получение вида на временное проживание на основании работы или по гуманитарным основаниям, будет иметь право работать с даты получения удостоверения, а не с даты подачи заявления", — сообщает телеканал.
Изменения не коснутся беженцев, пользующихся механизмом временной защиты, введенным Евросоюзом.
Электронные виды на жительство выдают в Департаменте миграции.
Украинцы, которые ищут работу в Литве, могут получить актуальную информацию:
- на портале Службы занятости;
- по телефонам Службы занятости: +370 661 10885 и 1883;
- по электронной почте Службы занятости — info@uzt.lt.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, имеющие статус временной международной защиты, могут претендовать на бюджетные места в государственных вузах Латвии. Для этого действует специальный закон.
Также мы писали, что в этом году власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинским беженцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.
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