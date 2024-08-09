Беженцы в Литве — власти с 1 сентября меняют правила по трудоустройству

Люди на улицах литовского города. Фото: Delfi/Šarūnas Mažeika

Власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновят правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющие не получать разрешения на работу.

Об этом передает телеканал LRT.

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Согласно указу Министерства внутренних дел, в сентябре отменят льготы, благодаря которым были не нужны разрешения на трудоустройство:

иностранцам, пользовавшимся безвизовым режимом/имеющими действительную шенгенскую визу;

иностранцам, имеющим национальную визу, полученную по непредвиденным обстоятельствам;

иностранцам, которые подали заявления на вид на жительство на основе работы/ высококвалифицированной занятости/по гуманитарным соображениям.

Исключение будет только в случае трудоустройства высококвалифицированных специалистов.

В связи с этим гражданам без временной защиты для трудоустройства нужно будет иметь вид на жительство.

"Это означает, что иностранец, который не имеет права на временную защиту, но не может вернуться в Украину из-за военных действий, и который подал заявление на получение вида на временное проживание на основании работы или по гуманитарным основаниям, будет иметь право работать с даты получения удостоверения, а не с даты подачи заявления", — сообщает телеканал.

Изменения не коснутся беженцев, пользующихся механизмом временной защиты, введенным Евросоюзом.

Электронные виды на жительство выдают в Департаменте миграции.

Украинцы, которые ищут работу в Литве, могут получить актуальную информацию:

на портале Службы занятости;

по телефонам Службы занятости: +370 661 10885 и 1883;

по электронной почте Службы занятости — info@uzt.lt.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, имеющие статус временной международной защиты, могут претендовать на бюджетные места в государственных вузах Латвии. Для этого действует специальный закон.

Также мы писали, что в этом году власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинским беженцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.