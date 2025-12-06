Лимиты на снятие наличных в банкоматах — какую сумму можно получить за раз

Лимиты в банкоматах — где можно снять наибольшую сумму за раз
Несмотря на нарастающую популярность безналичных расчетов, люди в Украине пока не могут полностью отказаться от наличных. Особенно в реалиях войны и постоянных отключений света, когда много где не работают терминалы и рассчитаться картой невозможно.
Новини.LIVE выяснили, какие лимиты на снятие наличных действуют в банкоматах.
Ограничения на снятие наличных в Украине
После начала полномасштабной войны в 2022 году Национальный банк ввел лимиты на снятие наличных, чтобы стабилизировать финансовую систему в условиях кризиса. Впоследствии часть правил смягчили, однако ключевые ограничения остаются в силе и сегодня. По состоянию на 2025 год регулятор определяет суточный на получение наличных средств — не более 100 000 грн в сутки.
Какую сумму выдают банкоматы за раз
Установленные Нацбанком ограничения касаются снятия наличных как в кассах, так и в банкоматах. Кроме того, финансовые учреждения могут устанавливать собственные ограничения, но не превышая при этом требование регулятора.
Исходя из данных специализированного портала Portmone, лимиты на снятие средств в банкоматах следующие:
- ПриватБанк — 20 000 грн за один раз (каждые 3 часа), 100 000 грн в сутки;
- Ощадбанк — 25 000 гривен каждые три часа, 100 000 грн в сутки;
- Укрэксимбанк — 25 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;
- ПУМБ — 20 000 грн в сутки;
- УниверсалБанк — 20 000 грн в сутки;
- Укрсиббанк — 20 000 грн в сутки;
- СенсБанк — 20 000 грн в сутки;
- ОТП банк — 10 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;
- КредоБанк — 10 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;
- Пивденный — 10 000 грн за один раз, 20 000 грн - в сутки;
- Укргазбанк — 5 000 за одну операцию, 20 000 грн - в сутки;
- Таскомбанк — 10 000 грн в сутки.
Снять больше наличных, чем позволяет лимит конкретного банка, можно только по индивидуальному запросу в кассе отделения финансового учреждения.
Ранее мы рассказывали, можно ли получить 1 000 грн по программе "Зимняя поддержка" наличными.
Также узнавай, сколько наличных можно снять в банкомате в Польше.
Читайте Новини.LIVE!