Лимиты на снятие наличных в банкоматах — какую сумму можно получить за раз

Очередь в банкомат. Фото: УНИАН

Несмотря на нарастающую популярность безналичных расчетов, люди в Украине пока не могут полностью отказаться от наличных. Особенно в реалиях войны и постоянных отключений света, когда много где не работают терминалы и рассчитаться картой невозможно.

Новини.LIVE выяснили, какие лимиты на снятие наличных действуют в банкоматах.

Ограничения на снятие наличных в Украине

После начала полномасштабной войны в 2022 году Национальный банк ввел лимиты на снятие наличных, чтобы стабилизировать финансовую систему в условиях кризиса. Впоследствии часть правил смягчили, однако ключевые ограничения остаются в силе и сегодня. По состоянию на 2025 год регулятор определяет суточный на получение наличных средств — не более 100 000 грн в сутки.

Какую сумму выдают банкоматы за раз

Установленные Нацбанком ограничения касаются снятия наличных как в кассах, так и в банкоматах. Кроме того, финансовые учреждения могут устанавливать собственные ограничения, но не превышая при этом требование регулятора.

Исходя из данных специализированного портала Portmone, лимиты на снятие средств в банкоматах следующие:

ПриватБанк — 20 000 грн за один раз (каждые 3 часа), 100 000 грн в сутки;

Ощадбанк — 25 000 гривен каждые три часа, 100 000 грн в сутки;

Укрэксимбанк — 25 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;

ПУМБ — 20 000 грн в сутки;

УниверсалБанк — 20 000 грн в сутки;

Укрсиббанк — 20 000 грн в сутки;

СенсБанк — 20 000 грн в сутки;

ОТП банк — 10 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;

КредоБанк — 10 000 грн за одну операцию, 100 000 грн в сутки;

Пивденный — 10 000 грн за один раз, 20 000 грн - в сутки;

Укргазбанк — 5 000 за одну операцию, 20 000 грн - в сутки;

Таскомбанк — 10 000 грн в сутки.

Снять больше наличных, чем позволяет лимит конкретного банка, можно только по индивидуальному запросу в кассе отделения финансового учреждения.

