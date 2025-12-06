Ліміти на зняття готівки банкоматах — яку суму можна отримати за раз

Черга в банкомат. Фото: УНІАН

Попри наростальну популярність безготівкових розрахунків, люди в Україні поки що не можуть повністю відмовитися від готівки. Особливо в реаліях війни та постійних відключень світла, коли багато де не працюють термінали й розрахуватися карткою неможливо.

Новини.LIVE з'ясували, які ліміти на зняття готівки діють в банкоматах.

Обмеження на зняття готівки в Україні

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Національний банк запровадив ліміти на зняття готівки, аби стабілізувати фінансову систему в умовах кризи. Згодом частину правил пом’якшили, проте ключові обмеження залишаються чинними й сьогодні. Станом на 2025 рік регулятор визначає добовий на отримання готівкових коштів — не більше ніж 100 000 грн на добу.

Яку суму видають банкомати за раз

Встановлені Нацбанком обмеження стосуються зняття готівки як в касах, так і в банкоматах. Крім того, фінансові установи можуть встановлювати власні обмеження, але не перевищуючи при цьому вимогу регулятора.

Виходячи з даних спеціалізованого порталу Portmone, ліміти на зняття коштів в банкоматах такі:

ПриватБанк — 20 000 грн за один раз (кожні 3 години), 100 000 грн на добу;

Ощадбанк — 25 000 гривень кожні три години, 100 000 грн на добу;

Укрексімбанк — 25 000 грн за одну операцію, 100 000 грн на добу;

ПУМБ — 20 000 грн на добу;

УніверсалБанк — 20 000 грн на добу;

Укрсиббанк — 20 000 грн на добу;

СенсБанк — 20 000 грн на добу;

ОТП банк — 10 000 грн за одну операцію, 100 000 грн на добу;

КредоБанк — 10 000 грн за одну операцію, 100 000 грн на добу;

Південний — 10 000 грн за один раз, 20 000 грн — на добу;

Укргазбанк — 5 000 за одну операцію, 20 000 грн — на добу;

Таскомбанк — 10 000 грн на добу.

Зняти більше готівки, ніж дозволяє ліміт конкретного банку, можна лише за індивідуальним запитом в касі відділення фінансової установи.

