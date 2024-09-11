Сколько средств можно снять в банкоматах одномоментно — детали от НБУ

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Условия и лимиты снятия наличных денег в банкоматах разных банков Украины отличаются в зависимости от финансового учреждения. Каждый банк устанавливает свои ограничения и комиссии для своих клиентов.

Об этом говорится в материалах Национального банка (НБУ).

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По данным Нацбанка, в первой половине 2024 года количество банкоматов в Украине осталось практически стабильным и составило 15,9 тыс. В то же время количество активных платежных и бесконтактных карт среди пользователей продолжает расти.

Между тем условия снятия наличных денег в банкоматах разных банков (для всех карточек любого банка) несколько отличаются:

"ПриватБанк" — 20 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 3 часа);

"Ощадбанк" — 20 000 грн за одну операцию (50 000 грн в сутки);

"Укрэксимбанк" — 25 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);

"Райффайзен Банк" — 20 000 грн в сутки;

"УКРГАЗБАНК" — 5 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);

"СЭНС БАНК" — 20 000 грн в сутки;

"ПУМБ" — 20 000 грн в сутки;

"Укрсиббанк" — 20 000 грн в сутки;

"ОТП Банк" — 10 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);

"Универсал банк" — 20 000 грн в сутки;

"Южный" — 10 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);

"КРЕДОБАНК" — 10 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 2,5 часа);

"ТАСКОМБАНК" — 10 000 грн в сутки.

Лимиты на снятие наличных в банкоматах. Скриншот: bank.gov.ua

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке уточнили, какую сумму денег можно провозить через границу при возвращении в Украину. Они также дали инструкции, как правильно это делать.

Мы также писали, что 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения утечки капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Нацбанка.