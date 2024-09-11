Сколько средств можно снять в банкоматах одномоментно — детали от НБУ

Лимиты на снятие наличных в банкоматах — как они отличаются
Условия и лимиты снятия наличных денег в банкоматах разных банков Украины отличаются в зависимости от финансового учреждения. Каждый банк устанавливает свои ограничения и комиссии для своих клиентов.
Об этом говорится в материалах Национального банка (НБУ).
Какие лимиты на снятие наличных в Украине
По данным Нацбанка, в первой половине 2024 года количество банкоматов в Украине осталось практически стабильным и составило 15,9 тыс. В то же время количество активных платежных и бесконтактных карт среди пользователей продолжает расти.
Между тем условия снятия наличных денег в банкоматах разных банков (для всех карточек любого банка) несколько отличаются:
- "ПриватБанк" — 20 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 3 часа);
- "Ощадбанк" — 20 000 грн за одну операцию (50 000 грн в сутки);
- "Укрэксимбанк" — 25 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);
- "Райффайзен Банк" — 20 000 грн в сутки;
- "УКРГАЗБАНК" — 5 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);
- "СЭНС БАНК" — 20 000 грн в сутки;
- "ПУМБ" — 20 000 грн в сутки;
- "Укрсиббанк" — 20 000 грн в сутки;
- "ОТП Банк" — 10 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);
- "Универсал банк" — 20 000 грн в сутки;
- "Южный" — 10 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);
- "КРЕДОБАНК" — 10 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 2,5 часа);
- "ТАСКОМБАНК" — 10 000 грн в сутки.
Что еще нужно знать
Напомним, в Национальном банке уточнили, какую сумму денег можно провозить через границу при возвращении в Украину. Они также дали инструкции, как правильно это делать.
Мы также писали, что 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения утечки капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Нацбанка.
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