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Лимиты на снятие наличных в банкоматах — как они отличаются

11 сентября 2024 15:31
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сколько средств можно снять в банкоматах одномоментно — детали от НБУ
Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Условия и лимиты снятия наличных денег в банкоматах разных банков Украины отличаются в зависимости от финансового учреждения. Каждый банк устанавливает свои ограничения и комиссии для своих клиентов.

Об этом говорится в материалах Национального банка (НБУ).

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По данным Нацбанка, в первой половине 2024 года количество банкоматов в Украине осталось практически стабильным и составило 15,9 тыс. В то же время количество активных платежных и бесконтактных карт среди пользователей продолжает расти.

Между тем условия снятия наличных денег в банкоматах разных банков (для всех карточек любого банка) несколько отличаются:

  • "ПриватБанк" — 20 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 3 часа);
  • "Ощадбанк" — 20 000 грн за одну операцию (50 000 грн в сутки);
  • "Укрэксимбанк" — 25 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);
  • "Райффайзен Банк" — 20 000 грн в сутки;
  • "УКРГАЗБАНК" — 5 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);
  • "СЭНС БАНК" — 20 000 грн в сутки;
  • "ПУМБ" — 20 000 грн в сутки;
  • "Укрсиббанк" — 20 000 грн в сутки;
  • "ОТП Банк" — 10 000 грн за одну операцию (количество операций - не ограничено);
  • "Универсал банк" — 20 000 грн в сутки;
  • "Южный" — 10 000 грн на одну операцию (20 000 грн в сутки);
  • "КРЕДОБАНК" — 10 000 грн за одну операцию (повторить можно снова через 2,5 часа);
  • "ТАСКОМБАНК" — 10 000 грн в сутки.
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Лимиты на снятие наличных в банкоматах. Скриншот: bank.gov.ua

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке уточнили, какую сумму денег можно провозить через границу при возвращении в Украину. Они также дали инструкции, как правильно это делать.

Мы также писали, что 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения утечки капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Нацбанка.

НБУ деньги банки банкоматы наличка

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