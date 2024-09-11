Скільки коштів можна зняти в банкоматах за один раз — деталі від НБУ

Банківська картка і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Умови та ліміти зняття готівки в банкоматах різних банків України відрізняються залежно від фінансової установи. Кожен банк встановлює власні обмеження та комісії для своїх клієнтів.

Про це йдеться в матеріалах Національного банку України (НБУ).

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Які ліміти на зняття готівки в Україні

За даними Нацбанку, в першій половині 2024 року кількість банкоматів в Україні залишилася практично стабільною і становила 15,9 тис. Водночас кількість активних платіжних та безконтактних карток серед користувачів продовжує зростати.

Тим часом умови зняття готівки у банкоматах різних банків (для всіх карток будь-якого банку) дещо різняться:

"ПриватБанк" — 20 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 3 години);

"Ощадбанк" — 20 000 грн за одну операцію (50 000 грн на добу);

"Укрексімбанк" — 25 000 грн за одну операцію (кількість операцій — не обмежена);

"Райффайзен Банк" — 20 000 грн на добу;

"УКРГАЗБАНК" — 5 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу);

"СЕНС БАНК" — 20 000 грн на добу;

"ПУМБ" — 20 000 грн на добу;

"Укрсиббанк" — 20 000 грн на добу;

"ОТП Банк" — 10 000 грн за одну операцію (кількість операцій — не обмежена);

"Універсал банк" — 20 000 грн на добу;

"Південний" — 10 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу);

"КРЕДОБАНК" — 10 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 2,5 години);

"ТАСКОМБАНК" — 10 000 грн на добу.

Ліміти на зняття готівки в банкоматах. Скриншот: bank.gov.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку уточнили, яку суму грошей можна провозити через кордон при поверненні в Україну. Вони також надали інструкції, як правильно це робити.

Ми також писали, що 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відпливу капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Нацбанку.