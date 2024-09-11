Скільки коштів можна зняти в банкоматах за один раз — деталі від НБУ

Ліміти на зняття готівки в банкоматах — як вони відрізняються
Умови та ліміти зняття готівки в банкоматах різних банків України відрізняються залежно від фінансової установи. Кожен банк встановлює власні обмеження та комісії для своїх клієнтів.
Про це йдеться в матеріалах Національного банку України (НБУ).
Які ліміти на зняття готівки в Україні
За даними Нацбанку, в першій половині 2024 року кількість банкоматів в Україні залишилася практично стабільною і становила 15,9 тис. Водночас кількість активних платіжних та безконтактних карток серед користувачів продовжує зростати.
Тим часом умови зняття готівки у банкоматах різних банків (для всіх карток будь-якого банку) дещо різняться:
- "ПриватБанк" — 20 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 3 години);
- "Ощадбанк" — 20 000 грн за одну операцію (50 000 грн на добу);
- "Укрексімбанк" — 25 000 грн за одну операцію (кількість операцій — не обмежена);
- "Райффайзен Банк" — 20 000 грн на добу;
- "УКРГАЗБАНК" — 5 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу);
- "СЕНС БАНК" — 20 000 грн на добу;
- "ПУМБ" — 20 000 грн на добу;
- "Укрсиббанк" — 20 000 грн на добу;
- "ОТП Банк" — 10 000 грн за одну операцію (кількість операцій — не обмежена);
- "Універсал банк" — 20 000 грн на добу;
- "Південний" — 10 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу);
- "КРЕДОБАНК" — 10 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 2,5 години);
- "ТАСКОМБАНК" — 10 000 грн на добу.
Що ще треба знати
Нагадаємо, у Національному банку уточнили, яку суму грошей можна провозити через кордон при поверненні в Україну. Вони також надали інструкції, як правильно це робити.
Ми також писали, що 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відпливу капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Нацбанку.
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