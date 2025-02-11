Выплаты на лечение военных — какие условия начисления зарплаты и вознаграждения

Человек в военной форме и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время лечения военнослужащие имеют право на государственные выплаты. Однако существует определенная разница в помощи при лечении болезни, ранения или контузии, связанных или не связанных с защитой страны.

Об этом говорится в материале правозащитников организации "Юридическая сотня".

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Денежное довольствие при лечении заболеваний

Как объясняют специалисты, в случае лечения заболеваний военнослужащим денежное обеспечение должно выплачиваться в полном объеме независимо от того, выведены они вне штата или нет.

Зарплата должна выплачиваться в течение четырех месяцев после выбытия бойца из воинской части, кроме случаев, предусмотренных законодательством, более длительных сроков лечения.

После четырех месяцев непрерывного лечения денежное обеспечение выплачивается на основании заключения военно-врачебной комиссии, решения командира части о продлении пребывания в медучреждениях.

Если требуется лечение дольше, чем четыре месяца, то в связи с этим нужно пройти ВВК.

В случае, если лечение было не непрерывным, а военный возвращался на службу, был зачислен в распоряжение командира, и на время возвращения на службу (до лечения или отпуска) он продолжал быть "вне штата", то через два месяца ему могут выплачивать в дальнейшем денежное обеспечение в размере оклада за звание и доплаты за выслугу лет.

Военные могут просить предоставления выплат на решение социально-бытовых вопросов. Это может произойти в случае нарушения состояния здоровья, подтвержденного медицинскими документами (справки, выписки из медкарты больного) в связи с:

туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, вирусным гепатитом B, C;

из-за пребывания более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения заболевания, связанного с защитой страны, требующих многоэтапных операций;

онкологическим заболеванием, требующим хирургического лечения, химиотерапии, независимо от года установления диагноза.

Для получения выплат нужно написать рапорт. Помощь предоставляют один раз в год.

Зарплата и помощь за ранение, связанное с защитой Родины

Для военнослужащих в связи с ранением, связанным с защитой Родины, проходящих стационарное лечение в учреждениях здравоохранения, предусмотрено вознаграждение в размере 100 тыс. грн, кроме выплаты зарплаты в полном объеме. Относительно этой выплаты нет обязательного условия непрерывного пребывания в стационаре.

Выплаты для бойцов. Источник: Юридическая сотня

Некоторые громады оказывают материальную помощь для военных, получивших ранения при защите страны.

Узнать о таких выплатах можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, Центре предоставления административных услуг, в органах местного самоуправления.

Если ранение или болезнь, не связанные с защитой Родины, то денежное довольствие все равно выплачивают в полном объеме.

Ранее мы рассказывали, что военнослужащим предоставляют денежную помощь на лечение ВИЧ/СПИДа. Эксперты уточнили, какие имеют военные права в вопросе получения финпомощи.

Также мы писали, что военные имеют право на единовременную выплату при увольнении со службы из ВСУ. В зависимости от причины, по которой гражданин увольняется из армии, размер выплаты будет различаться.