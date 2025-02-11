Виплати на лікування військових — які умови нарахування зарплати та винагороди

Людина у військовій формі та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час лікування військовослужбовці мають право на державні виплати. Проте існує певна різниця у допомозі під час лікування хвороби, поранення чи контузії, пов'язаних чи не пов'язаних із захистом країни.

Про це йдеться у матеріалі правозахисників організації "Юридична сотня".

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Грошове забезпечення під час лікування захворювань

Як пояснюють фахівці, у разі лікування захворювань військовослужбовцям грошове забезпечення має виплачуватися у повному обсязі незалежно від того, виведено їх поза штат чи ні.

Зарплата має виплачуватися упродовж чотирьох місяців після вибуття бійця з військової частини, окрім випадків, передбачених законодавством, більш тривалих термінів лікування.

Після чотирьох місяців безперервного лікування грошове забезпечення виплачують на основі висновку військово-лікарської комісії, рішення командира частини про продовження перебування в медзакладах.

Якщо вимагається довше лікування, ніж чотири місяці, то у зв'язку з цим потрібно пройти ВЛК.

У разі, якщо лікування було не безперервним, а військовий повертався на службу, було зараховано у розпорядження командира, і на час повернення на службу (до лікування чи відпустки) він продовжував бути "поза штатом", то через два місяці йому можуть виплачувати надалі грошове забезпечення у розмірі окладу за звання та доплати за вислугу років.

Військові можуть просити надання виплат на вирішення соціально-побутових питань. Це може статися у разі порушення стану здоров'я, підтвердженого медичними документами (довідки, виписки з медкартки хворого) у зв'язку з:

туберкульозом, ВІЛ/СНІДОм, вірусним гепатитом B, C;

через перебування понад 30 днів поспіль на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування захворювання, що пов'язане із захистом країни, потребують багатоетапних операцій;

онкологічним захворюванням, що потребує хірургічного лікування, хіміотерапії, незалежно від року встановлення діагнозу.

Для отримання виплат потрібно написати рапорт. Допомогу надають один раз рік.

Зарплата та допомога за поранення, пов’язане із захистом Батьківщини

Для військовослужбовців у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, які проходять стаціонарне лікування у закладах охорони здоров’я передбачена винагорода в розмірі 100 тис. грн, окрім виплати зарплати у повному обсязі. Щодо цієї виплати немає обов’язкової умови безперервного перебування у стаціонарі.

Виплати для бійців. Джерело: Юридична сотня

Деякі громади надають матеріальну допомогу для військових, які отримали поранення під час захисту країни.

Дізнатися про такі виплати можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Центрі надання адміністративних послуг, в органах місцевого самоврядування.

Якщо поранення чи хвороба не пов’язані із захистом Батьківщини, то грошове забезпечення все одно виплачують у повному обсязі.

Раніше ми розповідали, що військовослужбовцям надають грошову допомогу на лікування ВІЛ/СНІДу. Експерти уточнили, які мають військові права у питанні отримання фіндопомоги.

Також ми писали, що військові мають право на одноразову виплату під час звільнення зі служби із ЗСУ. Залежно від причини, з якої громадянин звільняється з армії, розмір виплати буде різниться.