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Больничные выплаты — как оформить и какие дают суммы

17 июля 2024 07:43
Ксения Симонова - Редактор
Больничные в 2024 году — на какие суммы могут рассчитывать работники
Кабинет врача. Фото: ukrinform.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинские работники в 2024 году могут рассчитывать на выплату средств в случае временной нетрудоспособности. При этом сосчитать размер больничных, который зависит от суммы заработной платы, страхового стажа, количества дней лечения и тяжести болезни, можно самостоятельно.

Об этом пишет 24 Канал.

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Оформление больничных в 2024 году

В случае необходимости оформления больничных граждане должны обратиться к врачу, который создаст в Реестре медицинских выводов е-системы здравоохранения медицинское заключение о временной потере трудоспособности, на основе которого сформируется больничный лист в Реестре листков нетрудоспособности.

Далее работодатель на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в кабинете страхователя получит лист нетрудоспособности и утвердит решение о предоставлении помощи, сформирует заявление-расчет и отправит в ПФУ.

После этого Пенсионный фонд должен обработать заявление и прислать денежную сумму на счет работодателя, а тот начислит ее к заработной плате.

Размер компенсации и самостоятельный расчет

По правилам, на сумму выплаты больничных влияет:

  • заработная плата за год перед открытием больничного листа;
  • страховой стаж;
  • количество дней лечения;
  • причины нетрудоспособности.

Для того, чтобы самостоятельно определить размер выплаты, работник должен определить доход за 12 месяцев до даты больничного периода, состоящего из зарплаты, премии, компенсации и начислений за отпуск. Получившуюся сумму делят на 365 дней.

Также сумма зависит от размера страхового стажа. Работнику начислят соответствующий процент от средней зарплаты за день:

  • до трех лет стажа — доля 50% от среднедневной зарплаты;
  • от 3 до 5 лет стажа — доля 60%;
  • от 5 до 8 лет стажа — доля 70%;
  • более 8 лет стажа — доля 100%.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, при какой температуре нельзя работать. Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.

Ранее мы писали, что трудовое и пенсионное законодательство имеет свои особенности, важно знать тем, кто не желает иметь дополнительные проблемы ближе к пенсии. Так, по словам экспертов, некоторым категориям работников не зачисляется в общий стаж определенный вид отпусков.

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