Работа в Украине — на каких специалистов вырос спрос летом 2024 года

Как изменился рынок труда Украины летом — кого ищут и какие зарплаты
Украинский рынок труда изменился летом 2024 года. В некоторых областях наблюдалось снижение количества вакансий, а в некоторых — спрос на квалифицированных специалистов вырос.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.
Где и кого ищут работодатели летом 2024 года
Согласно этим данным, в начале лета выросло количество предложений работы сразу в нескольких областях. А именно:
- в Ивано-Франковской — на 5%;
- в Хмельницкой — на 2%;
- в Черкасской — на 2%;
- в Николаевской — на 2%.
В частности, благодаря такому росту Ивано-Франковская область попала в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий, вытеснив оттуда прифронтовую Харьковскую область, где количество предложений работы сократилось на 7%. Кроме того, стало меньше вакансий в следующих областях:
- в Одесской — на 3%;
- в Киевской — на 3%;
- во Львовской — на 1%.
Наиболее возросло число вакансий для юристов, педагогов и специалистов в Силы обороны.
Какие зарплаты предлагают украинцам летом
Примечательно, что с февраля этого года размер средней заработной платы в стране не менялся и составлял 20 тысяч гривен. В июне отметка сдвинулась в сторону повышения на 2,5%, до 20,5 тыс. гривен. Однако такой прирост обеспечил рост вакансий от Сил обороны, тогда как в гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился.
Наиболее значительный рост средних зарплат в июне к маю зафиксировали в следующих категориях:
- "Охрана, безопасность" — до 41 тыс. гривен, на 9%;
- "Сельское хозяйство, агробизнес" — 22,5 тыс. гривен, на 5%;
- "Продажа, закупка" — 27 тыс. гривен, на 4%;
- "Финансы, банк" — 18 тыс. гривен, на 3%;
- "Сфера обслуживания" — 18,5 тыс. гривен, на 3%;
- "Бухгалтерия, аудит" — 19 тыс. гривен, на 3%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 19 тыс. гривен, на 3%.
В начале лета самая высокая средняя зарплата (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) была у таких специалистов:
- водитель-международник, медиабайер — 50 тыс. гривен;
- высотник, рихтовщик — 42,5 тыс. гривен;
- зубной техник, риелтор, тонировщик — 40 тыс. гривен;
- автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюсер — 37,5 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине более 80% оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.
Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".
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