Работа в Украине — на каких специалистов вырос спрос летом 2024 года

Работник на предприятии. Фото: Freepik

Украинский рынок труда изменился летом 2024 года. В некоторых областях наблюдалось снижение количества вакансий, а в некоторых — спрос на квалифицированных специалистов вырос.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

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Согласно этим данным, в начале лета выросло количество предложений работы сразу в нескольких областях. А именно:

в Ивано-Франковской — на 5%;

в Хмельницкой — на 2%;

в Черкасской — на 2%;

в Николаевской — на 2%.

Источник: Work.ua

В частности, благодаря такому росту Ивано-Франковская область попала в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий, вытеснив оттуда прифронтовую Харьковскую область, где количество предложений работы сократилось на 7%. Кроме того, стало меньше вакансий в следующих областях:

в Одесской — на 3%;

в Киевской — на 3%;

во Львовской — на 1%.

Источник: Work.ua

Наиболее возросло число вакансий для юристов, педагогов и специалистов в Силы обороны.

Источник: Work.ua

Какие зарплаты предлагают украинцам летом

Примечательно, что с февраля этого года размер средней заработной платы в стране не менялся и составлял 20 тысяч гривен. В июне отметка сдвинулась в сторону повышения на 2,5%, до 20,5 тыс. гривен. Однако такой прирост обеспечил рост вакансий от Сил обороны, тогда как в гражданских профессиях размер средней зарплаты не изменился.

Наиболее значительный рост средних зарплат в июне к маю зафиксировали в следующих категориях:

"Охрана, безопасность" — до 41 тыс. гривен, на 9%;

"Сельское хозяйство, агробизнес" — 22,5 тыс. гривен, на 5%;

"Продажа, закупка" — 27 тыс. гривен, на 4%;

"Финансы, банк" — 18 тыс. гривен, на 3%;

"Сфера обслуживания" — 18,5 тыс. гривен, на 3%;

"Бухгалтерия, аудит" — 19 тыс. гривен, на 3%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 19 тыс. гривен, на 3%.

В начале лета самая высокая средняя зарплата (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) была у таких специалистов:

водитель-международник, медиабайер — 50 тыс. гривен;

высотник, рихтовщик — 42,5 тыс. гривен;

зубной техник, риелтор, тонировщик — 40 тыс. гривен;

автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюсер — 37,5 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине более 80% оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".