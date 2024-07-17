Лікарняні у 2024 році — на які суми можуть розраховувати працівники

Кабінет лікаря. Фото: ukrinform.ua

Українські працівники у 2024 році можуть розраховувати на виплату коштів у разі тимчасової непрацездатності. При цьому порахувати розмір лікарняних, який залежить від суми заробітної плати, страхового стажу, кількості днів лікування та тяжкості хвороби, можна самостійно.

Про це пише 24 Канал.

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Оформлення лікарняних у 2024 році

У разі потреби оформлення лікарняних, громадяни мають звернутись до лікаря, який створить в Реєстрі медичних висновків е-системи охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, на основі якого сформується лікарняний лист у Реєстрі листків непрацездатності.

Далі роботодавець на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) в кабінеті страхувальника одержить листок непрацездатності та затвердить рішення про надання допомоги, сформує заяву-розрахунок та надішле у ПФУ.

Після цього Пенсійний фонд має обробити заяву і надіслати грошову суму на рахунок роботодавця, а той — нарахує її до заробітної плати.

Розмір компенсації та самостійний обрахунок

За правилами, на суму виплати лікарняних впливає:

заробітна плата за рік перед відкриттям лікарняного листа;

страховий стаж;

кількість днів лікування;

причини непрацездатності.

Для того, щоб самостійно визначити розмір виплати, працівник повинен визначити дохід за 12 місяців до дати лікарняного періоду, що складається зі зарплатні, премії, компенсації та нарахувань за відпустку. Отриману суму ділять на 365 днів.

Також сума залежить від розміру страхового стажу. Працівнику нарахують відповідний відсоток від середньої зарплатні за день:

до трьох років стажу — частка 50% від середньоденної зарплати;

від 3 до 5 років стажу — частка 60%;

від 5 до 8 років стажу — частка 70%;

більш ніж 8 років стажу — частка 100%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна служба України з питань праці пояснила, за якої температури не можна працювати. Роботодавці мають подбати про порядок робочого дня та облаштувати робочі місця так, щоб уникнути проблем зі здоров'ям працівників та відповідальності перед законом.

Раніше ми писали, що трудове та пенсійне законодавство має свої особливості, яке важливо знати тим, хто не бажає мати додаткові проблеми ближче до пенсії. Так, за словами експертів, деяким категоріям працівників не зараховується до загального стажу певний вид відпусток.