Болезнь во время отпуска — оплатят ли больничные в 2025 году

Врач выписывает электронный больничный в кабинете. Фото: Freepik

В рамках украинского трудового законодательства работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск и больничные. Известно, оплачиваются ли дни временной нетрудоспособности в случае, если период болезнь человека пришлась на время отдыха в 2025 году.

Соответствующий вопрос регулирует статья 78 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Что делать, если болезнь пришлась на время отпуска

Согласно статье КЗоТ, период временной нетрудоспособности человека, удостоверенного в установленном порядке, не может относиться к ежегодным отпускам.

Но в таких случаях неиспользованные дни отпуска должны быть предоставлены:

в виде продления отпуска;

в виде переноса остатка отпуска на другой период.

В случае переноса дней отпуска — это возможно в пределах следующего года после окончания текущего, когда был предоставлен отпуск.

Оплачиваются ли больничные во время отпуска в 2025 году

Решение о продлении или переносе периода отпуска должно происходить по согласию работника и работодателя. В таком случае необходимо известить о неиспользованных днях отпуска и договориться о переносе на желаемый срок, указав причины.

"Работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основаниями для такого приказа являются листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продлевают или переносят на количество календарных дней болезни, которые приходятся на период отпуска", — следует из кодекса.

В случае болезни человека в период отпуска пособие предоставляется в порядке и размерах, предусмотренных законом. Соответствующий вопрос описан в абзаце 5 ч. 2 ст. 22 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Выплата больничных в 2025 году предусмотрена законом о государственном бюджете.

Время временной нетрудоспособности в период пребывания работника в ежегодном отпуске оплачивается в обычном порядке:

первые пять дней — за счет работодателя;

остальные дни — за счет Фонда соцстрахования.

Если за год до наступления страхового случая у работника нет пол года стажа, размер среднедневной выплаты по больничному будет составлять не более 262 грн (8 тыс. гривен/30,44), а наибольшая среднедневная выплата — 3,94 тыс. грн (120 млн грн/30,44).

Ранее мы рассказывали, как предоставляются отпуска, если работа удаленная и ненормированный график. Если в письменном трудовом договоре об этом указано, то сотрудник вправе его требовать.

Также мы писали, что украинцы могут брать отпуска без сохранения заработной платы. Соответствующим правом можно воспользоваться в случае смерти родственника.