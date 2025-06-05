Тарифы lifecell — какие услуги подорожают для украинцев с июня 2025 года

Девушка разговаривает по телефону. Фото: УНИАН

Абоненты lifecell будут платить больше за некоторые услуги уже с 11 июня. Дороже для украинцев станут международные звонки и отправка SMS-сообщений.

Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

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Как изменятся тарифы lifecell

Известно, что одно международное SMS-сообщение подорожает с 5 до 10 гривен. Также более 30 гривен/минута будут стоить звонки к родным или друзьям:

в Болгарию, Эстонию, Латвию и Литву — 35 гривен/минута;

в Словению -— 45 гривен/5 минут.

В компании отметили, что после изменений срок действия начисленного пакета минут составит два дня.

Что еще стоит знать

Новые абоненты Киевстара уже не смогут подключать самый дешевый тариф мобильного оператора — LOVE UA "Комфорт Домашний", который стоит всего 200 грн/месяц. При этом действующие абоненты будут пользоваться этим тарифом без ограничений.

Напомним, оператор lifecell продлил своим клиентам за рубежом бесплатный роуминг. Теперь он будет действовать до конца 2025 года.

Также мы рассказывали, что Vodafone получил от мобильного оператора "ТриМоб" радиочастотный спектр в Киеве. Это позволит улучшить качество предоставления коммуникационных услуг.